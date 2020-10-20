收陌生男「下半身裸照」　她高EQ回應...網讚：我下次要複製貼上

absolutely thrilled with this he’s shite himself pic.twitter.com/Qh1fu6OdfL — three steaks pam (@alexandrakuri) September 6, 2020

實習記者高琳景／綜合報導

英國一名女子亞歷山德拉.庫莉（Alexandra Kuri），日前將陌生男子私訊她的對話截圖分享至推特（@alexandrakuri）。從照片中可見，男子將「下半身裸照」傳給她希望能一起聊天，然而庫莉不僅以高EQ的方式回覆對方，同時還獲得71萬個讚，讓不少網友看到後紛紛留言表示「我下次也要複製貼上來用！」

根據《每日郵報》報導，來自英國北約克郡的庫莉收到男子的裸照和訊息時，並沒有不理會或生氣，而是假裝成自動留言機器人回覆對方「這是自動回覆，我們偵測到您傳輸的訊息可能具有非法內容和未經許可的色情照片〔代碼：36489-a〕。您的IP位置已發佈到警察局等待調查，如果這是誤傳，請回覆『停止』。」

然而這名男子似乎嚇到，立刻回傳了2次「停止」，最後甚至將自己的帳號刪除。不少網友看見貼文後，紛紛留言表示「這是我這幾個月以來，見過最聰明的事情了」、「我要複製下來，以防下次有人傳裸照給我時可以用」、「為什麼會有人認為傳裸照可以吸引到女生？」

▼ 庫莉收陌生男子下半身裸照，以高EQ回應獲得網讚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）