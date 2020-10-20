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孕婦想剖腹產被拒絕！　醫生接生太用力「扯斷嬰兒頭」掉到地上

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▲新生嬰兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲醫生不顧孕婦意願，結果造成命案。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

巴西帕拉州(Para)近來發生一起不幸事件，一名26歲孕婦前往醫院生產時，雖然有告訴醫生，考量到胎兒健康情況最好要剖腹產，然而對方卻不這樣認為，堅持讓她自然產，結果在生產過程太用力，一個不小心扯斷了嬰兒頭部，頭部當場掉到地上。

事件16日發生在貝倫市(Belem)的聖卡薩德米塞里科迪亞醫院(Santa Casa de Misericordia hospital)。女子丈夫表示，居住在歐倫市(Ourem)的妻子懷孕約8個月，當天早上6時被救護車緊急送到貝倫市醫院進行生產，雖然她身上帶有歐倫市醫生提供的紙條，上面強調「嬰兒必須以剖腹產方式出生」，然而3小時後仍被以自然產方式生產。

丈夫表示，雖然他與親友拼命告訴醫生不能自然產，可是對方完全不理會，「他們完全不聽，一直要她用力推，結果他們接生太用力，頭才剛出來要到護士手上，接著便斷頭掉在地上，後來以手術方式取出剩下的身體。」

親友告訴警方，在產房內的所有工作人員都目睹事件過程，而且護士當時2度有偵測到嬰兒心跳，可是一名專業衛生人員卻宣稱，嬰兒在出生前已經死亡。警方目前已對案件展開調查，院方也發表聲明對事件表示遺憾，並且將會全力配合調查。

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