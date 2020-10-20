反駁官商勾結指控！楊志良為女抱屈：屏東綠營執政我會有影響力？

▲前衛生署長楊志良。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

民眾黨立委賴香伶今（20）日召開記者會指出，有護理師指控衛福部南區老人之家、承攬商六依職能治療所違反勞基法；護師醫療產業理事長陳玉鳳更質疑，業者負責人是前衛生署長楊志良的女兒，可能有官商勾結疑慮。楊志良受訪回應，女兒是受人委託才承接業務、賠本在做，針對勞基法相關疑慮也願意負擔到底。他也反駁，自己離開政壇10多年，且屏東縣綠營執政，怎麼會有影響力？

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▲▼南區老人之家假承攬真派遣亂象多記者會。（圖／記者黃克翔攝）

護師工會於記者會中指出，南區老人之家護理人員業務繁重，但院方卻無法妥善安排人力，表定工作時間是8小時，卻實際上要求護理師提前半小時上班，實際工作時間是9.5小時，也不願給加班費；甚至有護理師懷孕還必須上小夜班、參加消防演習奔跑等，導致出血流產，皆違反勞基法。

護師醫療產業工會理事長陳玉鳳更直指，該業者負責人是前衛生署署長楊志良女兒，楊志良在10年前說醫療業務不能外包，可是怎麼10年後他女兒就可以做這樣的承攬外包行為，懷疑是否有官商勾結問題。

楊志良接受《ETtoday新聞雲》訪問時首先強調，女兒之所以承攬南區老人之家，是受人委託「拜託我女兒接受」，女兒不會作會計、不會計算本，但就他所知，女兒所支付的錢早已稱過承包業務，用私人的錢去執行政府計畫是「賠錢在做」。當初他所指不應外包主要是醫療核心業務如洗腎、癌症，至於南區老人之家為何外包，他並不清楚。

楊志良也提到，南區老人之家在屏東偏遠地區，相關服務好不好，大家可以去問。他強調，本案相關人事費用會，女兒會「負擔到底」，依據勞基法該給多少就給多少。至於官商勾結指控，楊志良反問，「我已經離開政府超過10年，而且南部多是綠營執政，我怎麼會有影響力？」他一度開玩笑指，「如果這麼有影響力，那我要去競選屏東縣長」。

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