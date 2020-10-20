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土石流淹沒軍營…「20兵+2將軍」活埋亡！　越南承平時期最大損失

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▲▼越南大雨釀土石流22官兵遭活埋。（圖／達志影像／美聯社）

▲越南大雨釀土石流22官兵遭活埋。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

越南中部地區因連日暴雨，導致廣治省（Quảng Trị Province）第4軍區在18日發生大規模土石流，有22名官兵遭活埋，其中更包含2名將軍。官員表示，這可能是越南軍方多年來在承平時期損失最為慘重的事件。

根據《紐約時報》報導，廣治省向蓬（Huong Phung）營區18日凌晨發生土石流意外，有22名陸軍第4軍區官兵當場遭到活埋，裡面還包含2名將軍。營區副指揮官楊河玉（Ha Ngoc Duong，音譯）表示，「有四、五處的土石流像炸彈一樣爆發，感覺好像整座山都要塌了。」

▲▼越南大雨釀土石流22官兵遭活埋。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼越南大雨釀土石流22官兵遭活埋。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼越南大雨釀土石流22官兵遭活埋。（圖／達志影像／美聯社）

官員表示，罹難人數可能是越南承平時期最大的軍事損失；承天順化省（Thua Thien Hue）在幾天前才發生土石流導致13人喪生，死者也大多為軍人。楊河玉也說，土石流可能還會持續發生，阻礙了後續的救援行動。

倖存者Pham Tan An向《越南快訊》表示，看到自己的同袍被埋在廢墟之下，他對於自己的無能為力感到非常難過，「知道這22名隊友沒能活下來，對我們這些能活下來的幸運兒來說很痛苦，現在我閉上眼睛，就會想到我們一起吃飯的模樣。」

從10月初以來，極端暴雨侵襲越南導致了數年來最嚴重的洪災，光是在廣治省就有50人死亡或失蹤，有4.5萬戶住家被淹沒，疏散超過1.2位居民，損失超過52萬美元。

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