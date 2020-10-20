我只是計程車司機！酒醉女遭3唬爛男「載回家啪啪」...醒來嚇傻了

▲南韓計程車司機聯合同業，撿屍、性侵酒醉女乘客。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

在外搭乘計程車，尤其是酒醉時，千萬得提防自身安全！南韓光州發生女乘客在酒醉失身後，被數名計程車司機哄騙、上車，進而被載到自家輪流性侵得逞的事件，等到女乘客清醒後，基於羞恥感、甚至對自己被侵犯一事完全不知情，而不敢主動向警方報案；而警方在搜查過程中，發現手機內的裸照與不雅影片，且受害者不只一人。

根據韓媒《News1》，光州光山警察署今（20）日表示，開計程車維生的34歲A某與37歲B某透過通訊軟體群組通話，指示另名23歲的計程車司機C某，將一名喝醉到意識朦朧的女乘客載到A某住處輪流性侵得逞，其中A某又用自己的手機拍攝被害女性的裸體，行為相當無恥。

由於被害女性遲遲未返家，其親友認為事有蹊翹，於是在9日向警方報案。警方在展開調查後，一一逮捕做案的3名計程車司機，並在現場搜查到的A某手機中，發現數名女子的裸照與偷拍照，才成功讓A某坦承犯下其他案件。

根據警方調查，A某從去年春季至最近共犯下2件性侵案、1件非法偷拍案，所有被害者都是喝醉的女乘客，且誇張的是，還有被害者在警方展開調查前，完全不知道自己曾被伸過狼爪。

調查發現，A某等人做案時會挑選酒醉的女乘客，以甜言蜜語哄騙，等到釣上鉤後，便直接載往住處性侵，等到女乘客隔日上午清醒時，便以話語欺騙，讓對方以為是雙方協議下所發生的性關係。

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