美軍偵察機現身台灣東部空域！　經巴士海峽直奔南海

▲ 美國海軍偵察機稍早途經台灣東部海域,飛往南海。(圖/翻攝自臉書/台灣西南空域)

記者詹雅婷/綜合報導

臉書粉絲專頁「台灣西南空域」20日表示,美國海軍一架偵察機稍早途經台灣東部空域,飛越巴士海峽上空前往南海。

USAF RC-135W (#AE01CE) and USN EP-3E (#AE1D8A) approached China's eastern coastlines, as close as about 50NM, Oct 19. pic.twitter.com/0ElhcXKJG3