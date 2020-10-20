中國可能趁美大選犯台　外媒：解放軍百萬兵力才攻得下台灣

▲中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

在共機頻頻飛越台海中線之際，美國《金融時報》首席外事專欄作家拉赫曼19日表示，假若中國利用美國大選政治混亂的時刻對台採取行動，那國際社會可能出現「11月驚奇」或「12月驚奇」，但中國想要成功入侵佔領台灣，則需要上百萬部隊兵力。

文章指出，台灣是個獨立國家，儘管美國過去數十年來遏制中國入侵台灣的威脅，但華府始終沒有提供相對明確的安全保障，而是維持模糊戰略，軍售台灣、保留美國為保衛台灣而戰的可能性。但如今美國大選結果一旦出現爭議，國家陷入政治憲法危機之中，這對北京政府來說，猶如一扇「機會之窗」。

拉赫曼分析，北京政府認為，美國屆時若未能保衛台灣，將使得亞太區域盟友對美國保護失去信心，中國大陸就能一舉成為區域霸主。此外，中國在處理新冠疫情方面比美國還要成功，這讓中國當局認定，美國正踏上國力衰弱這條路。

只不過，即便沒有美國的干預，中國全面攻台的舉動也是極其危險。拉赫曼提到，部隊越過台灣海峽並成功登陸的過程，將有大量人員傷亡，「中國可能需要百萬部隊軍力來發動襲擊，才能成功入侵佔領。」但截至目前，沒有任何跡象顯示如此大規模的部隊正在集結當中。

文中指出，北京政府更有可能試圖透過一系列小規模的軍事、經濟、心理干預，削弱台人士氣及自主權，猶如封鎖東沙島那般，「台灣若做出強硬回應，就是給中國反擊的藉口，但若不作為，就會顯得無能，遭受象徵性失敗。」

拉赫曼認為，中國還能採取禁運、越界騷擾等其他一系列漸進措施來施壓台灣，但真正危險在於，北京可能誤判華府反應，「儘管美國處於政治動盪時期，但兩黨都決心保持美國在亞太地區的主導地位，支持其他民主國家。」

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