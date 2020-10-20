烏龍醫護判20歲女死亡！塞屍袋4小時引腦損傷　病危8週後真走了

▲烏龍醫護誤判包夏姆死亡導致她錯過黃金治療時期而引發嚴重腦損傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

今年8月23日，美國底特律（Detroit）一名女子包夏姆（Timesha Beauchamp）被「烏龍」醫護人員誤判死亡。她在被裝入屍袋數小時後，才被殯儀館人員發現還活著，但這起醫療疏忽已對她的大腦造成嚴重損傷。她在歷經8週的「病危狀態」後，10月18日在醫院內逝世。

Timesha Beauchamp died on Sunday at the Children’s Hospital of Michigan in Detroit after about eight weeks in a coma, her family’s lawyer said. https://t.co/OXuqNIZ0zu — The New York Times (@nytimes) October 20, 2020



綜合外媒報導，8月23日早上7點30分，這名患有先天性腦性麻痺的20歲女子在服藥後突然呼吸困難、嘴唇發白。包夏姆的家人立刻撥打911報警。4名醫護人員迅速趕到她家，並在30分鐘內對包夏姆進行搶救。他們還分別對她進行了3次生命體徵檢查，最終確定她「沒有任何生命跡象」。

根據現場醫護人員提供的資訊，普羅維登斯醫院（Providence Hospital）的一名醫生隨後正式宣佈她搶救無效。儘管包夏姆的家人曾兩次表示，女兒似乎還有呼吸和脈搏，但醫護人員否定了他們的說法，還稱包夏姆的「屍身」會有這些反應是她服用藥物後產生的副作用。

Timesha Beauchamp, 20, died as a result of massive brain damage that was suffered when Southfield paramedics "wrongly declared her dead, and failed to provide her much needed oxygen," Geoffrey Fieger, her family's attorney, said. https://t.co/jUuHXUz7pF — The Detroit News (@detroitnews) October 19, 2020

包夏姆的母親與兄長在悲痛中眼睜睜地看著她被裝進屍袋，由殯儀館接手。沒想到被送到殯儀館後，工作人員一拉開屍袋，就看到她雙眼瞪大，且胸部的快速升降可見其呼吸起伏明顯，於是再緊急將她送往醫院。總的來說，包夏姆在沒有足夠氧氣的情況下至少存活了大約4小時。

由於包夏姆錯過了原本的搶救黃金時機，狀況嚴重惡化甚至出現嚴重腦損傷的現象，她從殯儀館被送到醫院後，有長達8週的時間都一直處於「病危狀態」，直到18日與世長辭。她的家人在一份聯合聲明中表示，全家人都深感悲痛，因為這是他們摯愛的包夏姆第二次被宣佈死亡，但這一次她真的回不來了。

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