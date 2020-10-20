他拍到3公尺鱷魚出現游泳男身後　鏡頭前瞬間被拖下水慘死

‘¡No mames! ¡Ya valiste queso…! ¡Noooooo!’… un bañista murió tras ser atacado al ingresar al laguna del Carpintero, de Tampico. pic.twitter.com/OrNZdNvTOU — Ángel Salinas (@SalinasAngel) October 18, 2020

記者李振慧／綜合報導

墨西哥塔毛利帕斯州(Tamaulipas)近來發生一起駭人事件，一名男子在坦皮科市(Tampico)當地潟湖游泳時，被附近民眾拍到一條3公尺長鱷魚緩緩靠近他，接著突然被拉下水中的驚險畫面，雖然有民眾想要幫忙，仍然被咬斷手臂並且身亡。

事件17日發生在坦皮科市的Laguna del Carpintero，從影片中可看到，男子在潟湖游泳時，一條鱷魚突然出現並且朝他身後游去，然而他完全沒有發現，等到注意時已經被鱷魚咬住，很快整個人便消失在水中，現場民眾發現慘案後嚇得驚聲尖叫。

警方表示，受害者為一名50至60歲的中年男子，他忽視警告標語擅自下水游泳，導致頸部、手臂和胸口多處受傷，獲救後被搜救人員宣布已經死亡，目前尚無法確定他的身分，很有可能是街友。由於當地有許多鱷魚，當局呼籲民眾不要忽視警告標語，隨意下水。

▼附近民眾拍到鱷魚攻擊男子畫面。（圖／示意圖／達志影像）

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