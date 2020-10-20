3歲女兒被妻子鐵鎚活活敲死！　人夫返家心碎目睹她倒在血泊中

▲女子嗑藥過量後，竟然用鐵鎚殺死女兒。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯35歲母親佩圖妮娜(Natalia Petunina)嗑藥後竟然用鐵鎚殺死3歲女兒，事發幾分鐘便被丈夫發現倒在血泊中的孩子，調查發現死因為頭部多次受到重擊，試圖輕生的她後來也被緊急送到醫院急救，當局將對她展開刑事訴訟，罪成將面臨最高20年刑期。

英國《太陽報》報導，事件16日發生在斯維爾德洛夫斯克州(Sverdlovsk)的基洛夫格勒市(Kirovgrad)，佩圖妮娜的丈夫下午返家吃午飯時，意外發現女兒身受重傷倒在血泊中，便立即呼叫救護車緊急送醫，然而送醫後仍不幸身亡。

警方發言人戈列利赫(Valeriy Gorelykh)表示，「佩圖妮娜清醒後才意識到自己做了什麼事，便也試圖輕生不過被剛好返家的丈夫阻止」，據了解，佩圖妮娜平時有服用抗憂鬱藥物的習慣，而在事發之前她剛好服用了大量藥物。

佩圖妮娜的母親瓦倫蒂娜(Valentina)證實女兒精神狀態不佳，「我女兒老是感到恐懼害怕，當她在街上看到救護車或警車，常常驚慌地以為對方是來抓她的，她徹底毀掉了自己的生活」。目前佩圖妮娜仍在醫院搶救中，尚未脫離險境。

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