3歲女兒被妻子鐵鎚活活敲死！　人夫返家心碎目睹她倒在血泊中

▲女子嗑藥過量後,竟然用鐵鎚殺死女兒。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯35歲母親佩圖妮娜(Natalia Petunina)嗑藥後竟然用鐵鎚殺死3歲女兒,事發幾分鐘便被丈夫發現倒在血泊中的孩子,調查發現死因為頭部多次受到重擊,試圖輕生的她後來也被緊急送到醫院急救,當局將對她展開刑事訴訟,罪成將面臨最高20年刑期。

英國《太陽報》報導,事件16日發生在斯維爾德洛夫斯克州(Sverdlovsk)的基洛夫格勒市(Kirovgrad),佩圖妮娜的丈夫下午返家吃午飯時,意外發現女兒身受重傷倒在血泊中,便立即呼叫救護車緊急送醫,然而送醫後仍不幸身亡。

警方發言人戈列利赫(Valeriy Gorelykh)表示,「佩圖妮娜清醒後才意識到自己做了什麼事,便也試圖輕生不過被剛好返家的丈夫阻止」,據了解,佩圖妮娜平時有服用抗憂鬱藥物的習慣,而在事發之前她剛好服用了大量藥物。

佩圖妮娜的母親瓦倫蒂娜(Valentina)證實女兒精神狀態不佳,「我女兒老是感到恐懼害怕,當她在街上看到救護車或警車,常常驚慌地以為對方是來抓她的,她徹底毀掉了自己的生活」。目前佩圖妮娜仍在醫院搶救中,尚未脫離險境。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您,請給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:0800-788995;生命線協談專線:1995、張老師專線:1980。

Mum ‘batters daughter, 3 to death with a hammer after overdosing on antidepressants and leaves dad to find body’ https://t.co/7Jz1vI1twD