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加拿大媒體：現在正是加台緊密合作「重大契機」

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▲▼加拿大媒體：現在正是加台緊密合作「重大契機」。（圖／翻攝自加拿大國會山莊時報）

▲國會山莊時報以「國會議員及台灣駐使強調在加拿大應對COVID-19疫情及與中國關係緊張之際，正是強化對台關係契機」為題報導，呼籲加拿大政府加強與台灣合作。（圖／翻攝自加拿大國會山莊時報）

文／中央社記者胡玉立多倫多19日專電

加拿大「國會山莊時報」今天大篇幅報導專訪駐加代表陳文儀及多位友台國會議員、學者，呼籲加國政府強化與台灣關係，共同因應新冠肺炎疫情和來自中國的威脅。

國會山莊時報（The Hill Times）以「國會議員及台灣駐使強調在加拿大應對COVID-19疫情及與中國關係緊張之際，正是強化對台關係契機」為標題，導言並引述眾議院公共安全及國家安全委員會主席、自由黨眾議員馬凱（John McKay）的評論指出，「現下正是加拿大與台灣更緊密合作的『大好機會』，而且幾乎沒有負面影響」。

報導指出，多位加國國會議員及台灣駐加代表陳文儀均表示，在美中貿易戰及加中緊張情勢持續升溫之際，尤其是考慮到加拿大經濟飽受疫情打擊，未來數月或數年極需重建，現在正是強化台加更緊密合作的重大契機。

陳文儀表示，台加兩國思維相近，經濟產業結構極為互補，加拿大擁有創新觀念及財務資源優勢，台灣則擅於將知識商品化，「我們可以輕鬆相互合作，並在充滿挑戰的時刻向外界展示實力」。

他指出，加拿大正在談論第二波甚至第三波疫情，但仍須考慮超前部署，研議如何振興經濟、恢復商業活動，準備重組關鍵產業，包括個人防護裝備（PPE）製造業、產業供應鏈，與可靠的民主夥伴或國家合作。

陳文儀強調，加國大可與台灣加強合作，台灣既是民主蓬勃發展且深具包容性的社會，更是全亞洲第一個通過同婚合法化的國家。

馬凱表示，中國政府貶抑及蔑視加拿大，遂行恫嚇外交、全然不尊重法治及任何公約或規範，加拿大此時理當尋求友邦協助，而台灣正是加拿大的朋友；儘管情況受限，但近年來雙邊關係非常成熟，也仍有很大發展空間。

保守黨眾議員肯特（Peter Kent）則表示：「無論是本屆還是下屆政府，加拿大政府的重點都應該是恢復與台灣的關係。即便這些年來加拿大倒向中國共產黨，台灣這個民主國家一直是加拿大重要的民主夥伴。」

肯特指出，加強加台關係的機會存在已久，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）疫情讓這種選擇更具吸引力，而且在某些方面是必要的。世界上的民主國家必須團結起來，對抗中國的脅迫外交和軍事擴張主義。加拿大需要與台灣這樣的民主國家站在一起。

肯特說：「台灣在提供訊息、提供科學和醫學證據及研究技術方面的表現，一直非常耀眼。他們理應在國際社會中擁有更好地位，加拿大應更有力地為他們挺身而出。」

「加台國會友好協會」會長史葛洛（Judy Sgro）表示，台灣防疫表現卓越，加拿大也有很大機會深化與台灣的友誼，她期盼加台國會友好協會可協助推動此目標。

英屬哥倫比亞大學教授丘慧芬（Josephine Chiu-Duke）則呼籲加國政府，認真研議與其他類似民主國家的關係，探索彼此潛在合作機會。她指出，這不表示加國須對中國懷有敵意，但任何自由民主國家皆不應屈從不合理的外來壓力、放棄自身價值觀。

丘慧芬認為，台灣可提供加國在醫療服務、半導體產業及食品業等方面的合作機會。現在正是兩國政府坐下來、重新思考雙邊合作關係的時刻。

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