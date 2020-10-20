維京人狂粉以為女友偷吃　趁熟睡拿斧頭猛砍7刀！她頭骨直接爆裂

▲安潔拉的友人薩拉查在臉書發文希望網友幫忙舉報凶手下落。（圖／翻攝自Facebook／Oscar Salazar）

記者張寧倢／綜合報導

哥倫比亞一名30歲女子安潔拉（Angela del Pilar Ferro Gaitan）在家中和兒子一起睡覺時，被癡迷於維京人電視劇情的男友卡米洛（Miguel Camilo Parra）拿收藏的斧頭朝著頭部狂砍7刀，送醫後撿回一命。醫生表示，安潔拉頭骨破裂，差點被擊中大腦中央的一條靜脈，能活下來簡直是一個奇蹟。

據《每日星報》報導，住在哥倫比亞首都波哥大的安潔拉17日在家中與12歲兒子睡覺時，被男友卡米洛拿斧頭攻擊頭部7刀，嚇得她兒子趕緊叫救護車。卡米洛逃離現場前還告訴安潔拉的兒子，如果敢把發生的事告訴別人，他也會受到襲擊。醫生表示，安潔拉頭部共有7處傷口，其中2處鈍傷，頭顱有1處破裂，差點擊中她大腦中央的一條靜脈血管，「能活下來又意識清醒，簡直是奇蹟。」

報導表示，警方搜查案發現場後發現，卡米洛是一名維京人狂熱者，不僅收集了大量的斧頭，並且照著電視劇中虛構的北歐裝扮來打扮自己，在自拍照中可看見他留長髮、把皮膚弄白，讓自己看起來更像歐洲北部斯堪地那維亞半島的人。

▲薩拉查PO出被卡米洛用斧頭毀壞的家具照片。（圖／翻攝自Facebook／Oscar Salazar）

安潔拉的友人薩拉查（Oscar Salazar）表示，沉迷於維京人電視劇情的卡米洛暴力行為越來越嚴重，安潔拉最近8個月以來，越來越擔心兒子的安危，雖然一直想逃離他，卻使終沒能成功逃脫。

據報導，卡米洛認為安潔拉與別人約會，在妒火中燒的情況下暴力相向。但在鄰居或朋友面前，卡米洛總是表現得非常親切，甚至會告訴他人自己有多麼愛她，導致其他人都不敢相信他會作出這樣的暴力行為。

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