癱瘓失語「改吃安眠藥」！20分鐘就能走路　爸聽兒子講話苦等8年

▲一名全身癱瘓的男子服用一種叫唑吡坦（Zolpidem）的安眠藥，不到20分鐘就能站立行走。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

荷蘭一名39歲男子理查（Richard）於2012年因為腦部缺氧受損，被診斷出罹患「不動不語症（akinetic mutism）」這8年來嘗試了各種治療方法，仍一直無法行走與說話，醫師日前決定讓他服用安眠藥作為最後手段，結果才不到20分鐘，理查不僅能走路，還能打電話給將近10年沒有聽過自己聲音的爸爸。

據《每日郵報》報導，理查29歲時因為被一塊肉噎到，導致腦部缺氧受損而罹患一種稱為「不動不語症」的精神疾病，身體功能雖然無礙，卻不想動也不想說話，每當理查試圖完成一項基本任務時，大腦就會因為感覺超負荷而停止發送訊號，8年來他只能用眼睛來回答問題，也必須透過鼻胃管進食。

報導指出，醫生日前決定讓理查服用一種安眠藥，沒想到才服藥不到20分鐘，理查居然恢復了意識，開口問護士如何操作輪椅、跟護士說要吃速食，並在護士的幫助下雙腳站立行走，還打電話給已經有10年沒聽到自己聲音的父親。於同一醫療機構培訓的博士生埃普（Willemijn van Erp）表示，理查的家人之所以同意用藥是因為「似乎已毫無希望」，其他藥物也沒有任何效果。

報導解釋，這種叫作唑吡坦（Zolpidem）的安眠藥，一般約在15分鐘左右發藥，藥效維持兩至三小時，因此理查在服藥約兩個小時後，會漸漸失去知覺。阿姆斯特丹大學醫學中心的研究員Hisse Arnts說，服用這種安眠藥可以抑制不必要的大腦過度活動，為說話和活動創造空間，「想像大腦是一個弦樂隊，當小提琴的聲音大得蓋過了其他人，就再也聽不見彼此的聲音，而唑吡坦促使他們演奏弱音。」

根據報導，理查的身體在連續服用5天唑吡坦後，開始產生抗藥性，醫療團隊表示，他們必須更謹慎篩選用藥時機，「平均來說，要隔2到3周不用藥物，才能再達到單劑量唑吡坦的效果，因此未來僅限於特殊場合，否則不會輕易投藥。」