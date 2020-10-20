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一瀉千里！日本排放福島核廢水「促基因病變」　韓政府震怒擬提告

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▲▼日本政府有意排放福島核電廠廢水進太平洋，引起南韓非議。（圖／達志影像）

▲日本政府有意排放福島核電廠廢水進太平洋，引起南韓非議。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前《每日新聞》曾報導，日本政府將於27日，由內閣官房長官加藤勝信主持會議，決定是否排放福島第一核電廠內存放的123噸核廢水進太平洋，消息一出令鄰國南韓大感震驚、憤怒，研擬以國務調整室啟動跨部門合作，要求日本政府交出核廢水排放計畫。

而今有研究表示，日本政府若執意排放福島核電廠廢水，嚴重時可能會在1個月內流向南韓濟州島與黃海（南韓稱為西海）海域。此讓濟州特別自治道（濟州島）知事元喜龍（원희롱）震怒表示，不排除向韓日兩國法院提出民事與刑事訴訟。

根據《韓聯社》報導，東京電力公司為處理福島第一核電廠廢水，設置多核種除去設備（ALPS），宣稱能淨化核廢水；然而南韓學界卻指出，該設備無法過濾去除放射物質氚（Tritium，三重水素），難以進行化學分離，質疑日本尚未具備有效去除氚的技術，就算設置多核種除去設備也毫無用武之地。

若日本政府堅決排放核廢水進太平洋，將會汙染該海域的漁產，若長時間攝取遭核汙染的海鮮或飲用水，可能會累積體內的放射線物質，而體內的氚會被當成氫，嵌入到蛋白質等組織，造成體內輻射被曝，使DNA遺傳基因產生病變、損害細胞、降低生殖機能。

韓國海洋科學技術院（KIOST）分析德國基爾亥姆霍茲海洋研究中心的影像資料，表示若福島核電廠廢水排入到太平洋，1個月後，銫-137等核種物質會達到1立方公尺1千萬兆分之一貝克（Bq），流進南韓濟州島與黃海海域。

▲▼南韓濟州道知事元喜龍召開記者會，表示將在韓日法院提起訴訟。（圖／達志影像）

▲南韓濟州道知事元喜龍召開記者會，表示將在韓日法院提起訴訟。（圖／達志影像）

根據韓媒《News1》，南韓濟州特別自治道知事元喜龍今（20）日於國會溝通館內召開記者會，表示將會集結濟州島、大韓民國、韓日沿岸居民構成代表團，向韓日兩國法院提起刑事與民事訴訟。

元喜龍表示，「在此呼籲日本政府，應立即停止排放核廢水之相關準備，並在透明與公開的原則下主動提供所有資訊，進行處理核廢水之相關協議。若日本政府拒絕，濟州島將會聯合排放核廢水影響的所有當事者，動用所有手段！」

元喜龍補充，「排放核廢水，並不會只流向日本海域，包括濟州島在內，所有位處太平洋的國家都是當事者。我身為大韓民國濟州道知事，有守護我國領土與人民安全的義務。保衛濟州島前方海域，就是守護所有以海洋連繫的國家人民生命安全，也是守護地球生態界。」

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