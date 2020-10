染疫少婦7月機上「窒息」死　政府現在才被告知是新冠病例！

▲一名30歲的染疫少婦在乘搭飛機時突然無法呼吸而死。(圖/CFP)

記者葉睿涵/綜合報導

美國德州達拉斯縣(Dallas)法官詹金斯(Clay Jenkins)17日表示,一名來自加蘭市(Garland)的女子感染新冠肺炎後,在亞利桑那州(Arizona)飛往德州的班機上死亡。儘管這名女子在7月份就已經去世,但達拉斯縣政府直到現在才被告知她是因染疫而死。

綜合NBC與Buzzfeed報導,詹金斯指出,這名30歲的女子在飛機起飛前突然出現呼吸困難症狀,輸氧後仍無法改善,在飛機還在停機坪上時就過世了。由於患者的隱私問題,案件的細節部分並未被公佈。

