英特爾同意90億美元出售！韓SK海力士購NAND事務　躍全球第2大廠

▲SK海力士將成為世界NAND快閃記憶體第2大廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓記憶體大廠SK海力士敲定以90億美元的價格收購英特爾公司（Intel）的NAND快閃記憶體部門，已於今（20）日完成協議，同時於上午完成理事會表決，預計未來將同時躍升為DRAM與NAND快閃記憶體世界第二大廠地位。

根據《韓聯社》報導，先前三星電子曾於2016年以80億美元收購哈曼國際工業（Harman），此次SK海力士收購英特爾的NAND快閃記憶體，將成為南韓目前規模最大的併購案。

隨著SK海力士併購英特爾公司的NAND快閃記憶體業務，將可強化半導體記憶體部門的競爭力。分析指出，在DRAM領域上，SK海力士雖然是繼三星之後的全球第2大廠；然而在NAND快閃記憶體上，僅為全球第5大廠。

若SK海力士完成併購程序，在NAND快閃記憶體的市占率將會突破20%，領先鎧俠（KIOXIA）的19%，成為繼三星之後，全球NAND快閃記憶體第2大廠。

如今全球迎接大數據時代，NAND快閃記憶體領域正處於高速成長期，SK海力士計畫在此次收購中，強化企業級固態硬碟（SSD）的競爭力，躍升為全球企業的領頭羊。

▲英特爾有意削減不具競爭力的記憶體業務。（圖／達志影像／美聯社）

SK海力士與英特爾的收購計畫將於明年底完成主要國家的審核，首先SK海力士須先支付70億美元給英特爾，而英特爾須將NAND固態硬體業務與中國大連廠的資產移交給SK海力士。等到2025年3月簽訂完所有契約，SK海力士須繳剩餘的20億美元，認購英特爾NAND快閃記憶體的晶圓設計、以及與生產鏈相關的IP、R&D與大連Fab 68晶圓廠人力資源。

根據先前美媒《華爾街日報》（WSJ）的報導，英特爾公司當時正與SK海力士洽談以100億美元出售旗下NAND快閃記憶體業務。當時有分析指出，英特爾計畫重整、削減較不具競爭力的記憶體業務，儘管英特爾早於1960年代發展記憶體，然而後來南韓、日本、台灣等業者跟進腳步，使得英特爾轉而著眼於處理器開發。

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