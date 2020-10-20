斐濟警方：停止調查台陸外交官衝突案　轉「外交層面」處理

▲斐濟代理警察局長塗德拉夫表示，台陸外交官互控動粗案已交由外交層面處理，警方將不再進行調查。（圖／翻攝自Facebook／Fiji Police Force）

記者葉睿涵／綜合報導

我駐斐濟代表處人員在國慶酒會上被2名中國大陸的外交官毆打，其中一人甚至被打到腦震盪。當地警方在事發當下介入處理，不過他們20日表示，此案已交由外交層面處理，未來將不再對涉嫌攻擊事件進行調查。

據斐濟電視台FBC報導，代理警察局長塗德拉夫（Rusiate Tudravu）表示，在得到各方同意下，目前此案已交由外交層面處理，警方也已交出所有相關調查文件，因此他們未來將不會再就此事發表任何言論與進行進一步調查。

我國外交部長吳釗燮20日針對此事指出，外交部駐斐濟大使館已正式向斐濟外交部、警政署作出完整說明，並提出相關證據，希望為外交人員在司法上討回公道。他也強調，中國大陸的「戰狼式外交」已引起世界反感，中國政府應嚴肅自我檢討，「欺負善良的台灣不會讓中國復興偉大」。

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