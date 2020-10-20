中國毒王走私冰毒判死　鑽洞逃獄後…印尼叢林離奇上吊亡！

▲中國死刑犯蔡長攀逃獄後上吊亡。（圖／翻攝自YouTube／metrotvnews）



記者張方瑀／綜合外電報導

印尼一名中國籍死刑囚犯蔡長攀9月時在牢房挖出一個直徑60公分、直通下水道的大洞逃獄成功，成為印尼警方的頭號通緝犯。沒想到，他17日被人發現在叢林裡上吊身亡，初判為自殺，目前仍在進行進一步調查。

印尼《Pikiran Rakyat》報導指出，警方17日上午在爪哇島西爪哇省茂物（Bogor）叢林附近，發現蔡長攀的遺體，初判是上吊輕生，目前還在進一步調查死亡原因。陸媒《搜狐》報導，蔡長攀逃獄後先到茂物省一間過去經營的輪胎回收廠找妻兒，並曾警告廠內員工不准通風報信。

當地警方表示，現年53歲的蔡長攀來自中國福建，是跨國販毒組織的負責人之一，在2017年時因為販運135公斤冰毒被判處死刑，關在雅加達郊區坦格朗地區監禁。

結果他花了5、6個月的時間，在牢房挖出一個直徑60公分、直通下水道的大洞，在9月14日成功逃獄，且這也是他第2次脫逃成功；第1次是他用鐵棍在淋浴牆上打洞，爬上了2.5公尺高的牆逃脫，3天後就被抓回。

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