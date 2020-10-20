俄駭客入侵東京奧運！美、英公布文件譴責　「精心策畫」爆量網攻

▲根據英、美指控，東京奧運遭俄羅斯駭客攻擊。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合外電報導

美、英兩國周一（19日）共同發生譴責俄羅斯，並指出俄軍情報人員精心策畫連續不止的網路攻擊，甚至企圖駭入相關網站，擾亂推遲至明年登場的東京奧運及帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）。

路透社報導，美、英兩國官員聲稱駭客與網路攻擊行動，是由俄羅斯軍事情報局「格魯烏」（GRU）底下的「74455單位」（Unit 74455）執行，即為特殊科技主要中心（Main Centre for Special Technologies）。

美國司法部19日釋出的文件指出，該單位內6名俄羅斯情報人員，在化學武器禁運與2017年法國總統大選等攻擊上，扮演著關鍵角色，而司法部此次指控俄羅斯所犯下的爆量網路攻擊案，時間範圍橫跨2015年至2019年。

對於選在美國大選前公布這項文件，司法部官員並未透露是否想藉由公布美方掌握情報能力，警告外國勢力、具政府背景或與政府有關的駭客組織，不要干涉美國大選。

英國官員則表示，格魯烏的駭客也在執行「網路勘察」（cyber reconnaissance），鎖定對象就是今年因疫情關係計畫大亂，必須延至明年舉行的東京奧運。官員們不願正面回應俄羅斯對東奧的駭客行動是否成功，也不願透露其他細節，僅指出攻擊對象為主辦方人員、贊助商及支持者等。

周一的視訊記者會上，美國助理司法部長德默斯（John Demers）更不願回應，俄羅斯駭客對東奧的侵襲。