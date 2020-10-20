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科技股拖累！道瓊下挫410點　新紓困案談判死線前「三大指數跌」

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▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西代表民主黨與川普及共和黨人談判，雙方堅持不下，紓困案早已卡關數月。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國眾議院議長兼發言人裴洛西（Nancy Pelosi）施壓共和黨，須再美東時間周二（20）前達成協議，新一輪紓困才能趕在總統大選前推出。消息一出周一（18日）股市一度小升，但很快在科技股、醫療健保股等回落拖累下，三大指數轉而一路下挫終至跌收。

道瓊工業指數終場下跌410.89點，或1.44％，收在28,195.42點；那斯達克指數下跌192.67點，或1.65％，以11,478.88點作收；標普500指數則是下跌56.89點，或1.63％，以3,426.92點作收。

裴洛西上周日與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）針對紓困案談判中，設定48小時內談定協議，於本周二敲定後再盡快研擬相關細節，以便在11月3日總統大選前推出措施。消息傳出後市場普遍反應樂觀，並就中國經濟數據反應零售及工業生產持續復甦的國際前景下，一度抵銷日增染疫人數持續創紀錄的疫情。

不過隨著科技股表現若，亞馬遜、微軟、Alphabet等均跌超2％，蘋果則下挫2.5％，進而影響早盤以後走勢。

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