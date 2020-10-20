2大國威脅！美前國安顧問示警　中國仍是下任總統主要挑戰

▲3位前國安顧問均同意，接下來中國已成美國最主要挑戰。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓19日專電

美國大選倒數14天，波頓等多位美國前國安顧問今天表示，中國未來仍會是重點挑戰之一，美國應聯合盟友共同應對北京所帶來的多重威脅，包括軍事、網路資安及影響力作戰等領域。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）今天邀請3位美國前國安顧問討論未來威脅與挑戰，包含現任總統川普任內的波頓（John Bolton）、前總統歐巴馬（Barack Obama）任內的瓊斯（James Jones），及前總統雷根（Ronald Reagan）任內的麥法蘭（Robert McFarlane）。

波頓表示，在戰略層級來看，美國兩大威脅分別是21世紀對華府生存構成威脅的中國，以及擅長打好一手爛牌的俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）政權，這兩大戰略威脅對下任美國政府來說十分關鍵。

除了中俄外，波頓指出，下任總統也不能忽視更立即性威脅，例如北韓與伊朗的核子問題。他呼籲，在美國面對廣泛威脅之際，不論是誰贏得11月3日大選，未來都不應減少國防預算，反而應擴大現有能力。

麥法蘭則認為，美國主要威脅來自中國挑戰，不論是網路與傳統軍事領域，抑或是透過孔子學院散播中共教義。他也警告，北京透過提議為他國建設發電廠、港口等設施製造債務陷阱，以滲入當地政府並影響其政策。

若想反制中國此策略，麥法蘭表示，美國需要與盟友合作，從英國近期禁止華為參與5G網路建設一事就可得知原因。

麥法蘭指出，在英國決定不讓華為滲入當地通訊設備後，中國揚言退出英國核電廠建設案，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）隨即挺身而出，表示美國將協助英國取代中國曾作出的承諾。

他說：「（蓬佩奧）說這話是對的，但當美國檢視自身建造電廠能力時，發現我們已經30年沒有建造過核電廠。因此我們需要盟友來填補美國不再有能力提供的協助，不論是軍事或工業領域。」

瓊斯表示，許多人認為21世紀後期會進入美國、中國二元對立世界，所有國家最終都必須選邊站。許多國家想要「牆頭草兩邊倒」，部分欲與中國有經濟往來的國家，則假裝新疆集中營等事件不重要。

瓊斯指出，美國未來該做的重要事情之一，就是重新評估且重申自身價值，並確保緊密盟友共享這些價值。他也呼籲，下任政府應了解，這些價值意味美國在國際社會上該拿出何種作為。