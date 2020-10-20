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泰國反政府示威第6天　總理：考慮召開國會特別會議

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▲▼泰國曼谷反政府示威。（圖／路透）

▲泰國曼谷反政府示威。（圖／路透）

文／中央社

泰國反政府示威進入第6天，抗議團體今天再號召上千支持者在曼谷兵分三路示威。總理帕拉育說，明天內閣會議將討論是否請國會召開特別會議；國會議長也在考慮這個選項。

由於前兩天閃電通知加上兵分多路模式奏效，多個學運團體組成的人民團體（People's Group）今天再度透過社群媒體於集會前一小時通知示威地點，號召支持者下午4時30分（台北時間下午5時30分）到農業大學（Kasetsart University）路口、曼谷監獄路口及衛生部前集會，繼續施壓政府，要求回應訴求。

這是7月以來曼谷街頭第10次大型示威，也是14日以來連續第6天的抗議活動。

儘管已是連續第6天抗議，農業大學路口仍舊迅速聚集上千民眾，眾人不斷高喊「總理下台」、「解散國會」、「王室改革」等口號。集會在晚間7時多和平散去。

面對越演越烈的街頭示威抗議，帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天表示，內閣會議明天將討論是否請目前休會中的國會召開特別會議，他第一次表示政府同意召開特別會議。

帕拉育呼籲抗議者不要違法，政府希望抗議平和進行，且會儘量避免使用武力。

國會眾議院議長乃川（Chuan Leekpai）18日表示，預計23日請政府官員代表和在野黨眾議員代表舉行非正式會議，討論是否要在國會11月1日復會前召開特別會議，因應這次的抗議。

乃川說，目前雙方都同意會面討論，他已要求國會官員為特別會議做好準備，但是否召開特別會議仍需要由政府或由眾議員提案。

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