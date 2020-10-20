布拉格廣場數千人「抗議防疫封城」　捷克警水砲、催淚彈驅離

▲抗議新一輪防疫限制，捷克布拉格爆發警民衝突。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

捷克近期新冠肺炎新增確診病例激增，過去兩周已經增加稱過5.5萬例新病例，成為歐洲疫情最嚴重國家之一，目前捷克全境都已經進入部分封鎖。首都布拉格有數千名民眾聚集在街頭，抗議政府的限制集會命令，警方則動用催淚瓦斯和水砲車驅散暴力示威者。

綜合外媒報導，警方表示暴力示威主要發生在布拉格舊城廣場，包括不少憤怒的足球或冰球球迷參與其中，抗議政府禁止體育比賽進行，並且關閉酒吧或餐館等場所。

警方表示，許多示威者沒有配戴口罩，當人數超過500後，主辦者就已經宣布解散，但仍有部分人滯留在廣場上，朝鎮暴警察丟擲啤酒、火炬、石頭或其他雜物。布拉格警方則以催淚瓦斯和水砲驅散示威者，衝突中至少有20人受傷。

捷克目前全境處於部分封鎖狀態，包括學校、酒吧等公共場所都關閉直到11月3日，但商店仍然開放；另外，捷克也禁止6人以上集會，但最多可允許500人配戴口罩、分成每20人一組上街示威。

自從9月份學校重新開放以來，捷克新增確診病例數已經暴增將近7倍。捷克副總理哈夫利切克（Karel Havlicek）18日坦言，捷克已經成為全歐洲感染率最高的國家，將暫時等待兩周時間，再決定是否下令全面封鎖以遏止病毒傳播。

歐洲疾病預防控制中心表示，捷克17日通報8,713例新增確診病例，過去兩周平均每10萬人就828人確診，感染率是鄰國德國的十倍。

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