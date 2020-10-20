天劫倒數？ 天文學家證實：1顆小行星將在美國大選前1天撞地球

▲名為2018 VP1的小行星，可能會在11月2日襲擊地球。（圖／翻攝自GREENLAND Trailer）

圖文／CTWANT

電影《天劫倒數》敘述一顆名為「克拉克」的巨大彗星，從地球外圍高速掠過後，產生的大型碎片衝向地球，瞬間造成數個城市毀滅和難以估計的生命財產損失，而電影中的主角必須把握機會，分秒必爭為家人爭取活下去的一絲機會，雖然這是電影編劇所撰寫的故事情節，但是根據美國知名天文學家泰森（Neil deGrasse Tyson）卻表示，一顆命名為2018 VP1的小行星，有可能會在11月2日襲擊地球，這個時間點正好是美國總統大選的前1天。

▲美大選前小行星撞地球？NASA估機率僅0.41%！（圖／翻攝自GREENLAND Trailer）

根據《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，這顆小行星是2018年首度在加州的巴洛馬天文台（Palomar Observatory）被發現，根據美國太空總署（NASA）的資料顯示，這顆小行星擊中地球的機率是0.41%。

另外，NASA「噴射推進實驗室」（JetPropulsion Laboratory）旗下的「近地星體體研究中心」Center for Near EarthObjects Studies宣布，這顆小行星將在11月2日來到接近地球位置，不過NASA強調，實際上這顆小行星進入地球大氣層的機率僅相當低，而且會在半途瓦解，因此並不會發生類似電影中的情節。

▲這顆小行星直徑長約2公尺。（圖／翻攝自NASA JPL）

包括《福斯新聞》（Fox News）引述泰森的回應也指出，這顆小行星直徑約和冰箱差不多，不足以造成太大破壞。泰森還語帶玄機表示，假如世界末日將在2020年發生，「絕對不會是隕石所造成的」。

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