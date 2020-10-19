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開放萊豬進口「不吃就沒事」？醫揭真相打臉：呼吸都吸得到

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▲▼蘇偉碩解釋，若開放進口含有萊克多巴胺的美豬，台灣的生態系都會存在萊克多巴胺。（圖／翻攝YouTube／比特王出任務）

▲蘇偉碩解釋，若開放進口含有萊克多巴胺的美豬，台灣的生態系都會存在萊克多巴胺。（圖／翻攝YouTube／比特王出任務）

記者柯振中／綜合報導

蔡政府拍板開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口，引起國民黨許多反對聲浪。榮總精神科醫師蘇偉碩也出面說明，含有萊克多巴胺的美豬進口，並非「不吃就沒事」，生態系會開始出現萊克多巴胺，就連呼吸都可能會吸到。

蘇偉碩接受YouTuber「比特王出任務」訪問時指出，萊克多巴胺屬於乙型受體素，人類的其他用藥裡也有乙型受體素，對人的精神會有一定程度的影響，他相當了解副作用。

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蘇偉碩說明，美國開放使用萊克多巴胺的飼料後，收到許多豬農的抱怨，原因是豬生病的狀況變多，出現肌肉顫抖、煩躁不安、心悸等症狀，進而導致脾氣暴躁，攻擊其他的豬隻。

蘇偉碩指出，美國農業部與普渡大學合作研究，發現投餵藥廠建議的萊劑用量，持續餵食28天，結果豬的腦部出現變化，多巴胺的濃度增加，腎上腺素濃度也增加。

▼蘇偉碩指出，美國農業部進行實驗，連續投餵容許劑量28天，結果豬的腦部發生變化。（圖／翻攝YouTube／比特王出任務）

▲▼蘇偉碩解釋，若開放進口含有萊克多巴胺的美豬，台灣的生態系都會存在萊克多巴胺。（圖／翻攝YouTube／比特王出任務）

蘇偉碩說，多巴胺是一種強心劑，但精神科若看見腦部多巴胺濃度增加，會產生一定的擔心，「像我們的是思覺失調症，我們目前普遍認為，他（思覺失調症患者）就是腦部的多巴胺過量所造成的。」

蘇偉碩提及，若是腦部多巴胺過量，可能會產生一定的攻擊性，而這也與豬隻出現啃咬同類的狀況相符合，且豬腦部的血清素濃度也下降，「憂鬱症的患者，他（憂鬱症患者）腦部的血清素的濃度也會下降」，人若罹患憂鬱症，可能會出現易怒的症狀，而食用萊劑的豬隻疑似也出現這種狀況。

雖然人吃到的萊劑的量較少，但豬隻才吃28天，就出現上述變化，人如果連續吃28年，又會出現什麼樣的症狀，沒人敢說，且台灣食用豬肉的人口眾多，有人更是三餐都吃豬肉。

▼蘇偉碩說，豬隻連續28天食用含有萊劑的飼料，結果腦內多巴胺增加，而思覺失調症普遍被認為是因為腦部多巴胺過量所引起。（圖／翻攝YouTube／比特王出任務）

▲▼蘇偉碩解釋，若開放進口含有萊克多巴胺的美豬，台灣的生態系都會存在萊克多巴胺。（圖／翻攝YouTube／比特王出任務）

蘇偉碩提到，目前全世界只有做一次萊劑的人體實驗，且吃的劑量低、次數少，時間也很短，只有2個禮拜，「那我們可不可以根據這麼少、6個人的兩個禮拜（人體實驗週期）就去推論說，我們吃他（萊劑）個十幾二十年不會出事嗎？」

此外，蘇偉碩補充歐美國家的生態專家經過研究，只要進口含有萊克多巴胺的肉品，國家的生態系就會出現萊克多巴胺，連空氣中都有，會透過人體排泄等管道，進入環境當中，被植物吸收後，連素食主義者都有可能吃到、進入土壤後，等土壤乾燥變成灰塵或懸浮微粒，漂浮在空氣當中，光呼吸就可能會吸到，並非避開不吃就能解決問題。

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