發現拜登兒子硬碟　老闆「拷貝4份」保命：我真的很害怕

▲拜登與次子杭特。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）捲入「電郵門」風暴，前紐約市長、川普私人律師朱利安尼18日上節目說明他取得拜登次子杭特（Hunter Biden）電腦硬碟副本的過程，提到最初爆出硬碟內容電腦維修店老闆相當恐懼，並且先複製了4個硬碟副本，以防自己遭人滅口。

朱利安尼於美東時間18日晚間播出的福斯新聞脫口秀節目「Life, Liberty & Levin」上表示，持有杭特筆記型電腦的德拉瓦州電腦維修店老闆約翰•保羅•麥克•艾薩克（John Paul Mac Isaac）向聯邦調查局（FBI）探員表示，「我真的很害怕，因為拜登在這裡的勢力很強大。」

朱利安尼轉述，這台筆電是被杭特棄置在店裡的，對方可能是忘了在哪裡維修電腦，因為他與店主來往的整個過程都處於喝醉狀態。

由於美國總統川普去年遭眾議院民主黨人圍攻彈劾，卻意外引出拜登擔任副總統期間涉嫌濫用職權介入烏克蘭事務，於2016年3月施壓基輔當局解雇檢察總長，而其子杭特當時在烏克蘭取得的商業利益也因此受到大眾關注。

朱利安尼說，電腦維修店老闆在新聞上看到有關拜登介入烏克蘭事務的醜聞後，擔心被顧客遺棄的這台電腦是某種犯罪證物，因此決定查看筆電硬碟內容，結果發現包含《紐約郵報》（New York Post）最先披露的電子郵件內容，另外還包括色情圖片在內的諸多明顯非法活動紀錄。

朱利安尼補充說，雖然聯邦調查局探員向店主表示「不用擔心，只要你什麼都不說，就什麼事也不會發生」，但店主仍先將硬碟複製了4份，其中2份交給朋友保管，以防自己遇害。

數個月之後，當民主黨真的在眾議院對川普進行彈劾程序時，店主意識到這是不實指控，因此聯絡了相關人士，透露自己手中持有「猛料」。當時店主聯繫的其中一人是朱利安尼的私人律師、前聯邦檢察官卡斯特洛（Robert Costello）。

爆料店主稍早前曾向《紐約郵報》表示，他非常確認這台筆電屬於杭特所有，因為電腦上貼有一枚博•拜登基金會（Beau Biden Foundation）貼紙，也就是以拜登長子命名的基金會。

拜登陣營則否認有任何不當行為。拜登聲稱，他自己從未與兒子討論過任何海外利益相關話題。

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