關鍵搖擺州！佛羅里達開始提早投票　川普力拼逆轉勝

▲美國總統川普在佛羅里達州造勢。（圖／路透）



文／中央社

距離11月3日的美國總統大選只剩2週，關鍵搖擺州佛羅里達州的提前投票今天開跑，全美已經投下選票的人數高達2800萬人，打破往年紀錄。

路透社報導，種種跡象顯示民主黨人在提前投票部分處於領先局面，民調落後、快要沒時間逆轉劣勢的總統川普昨天在內華達州舉行造勢集會後，今天將前往亞利桑那州呼籲支持者投票相挺。

昨天在另一個關鍵搖擺州北卡羅來納州造勢的民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）將留在家鄉德拉瓦州，搭檔聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）則將前往佛州鼓勵支持者提前投票。

外界普遍認為佛州是川普必須拿下的一個戰場，若是輸掉這個南方大州，川普連任成功的機率將相當渺茫。依照美國選舉制度，在獲得270張選舉人團選票就能判定誰能贏得總統大位的選戰中，佛州和紐約州各有29張選舉人票，僅次加州的55張和德州的38張。

路透/易普索（Reuters/Ipsos）10月7日到14日的民調顯示拜登支持率為49%，川普為47%，兩者差距在這份民調的誤差4%內。

雖然拜登廣告支出已超越川普，但雙方競選陣營在佛州仍持續投入廣告經費。今年夏天迄今，拜登的募款金額已大幅超越川普，同時更連續每月締造新紀錄。

民主黨競選陣營表示，賀錦麗在助手採檢2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈陽性反應後，已獲得醫生開立的健康證明，將參加佛州奧蘭多（Orlando）及傑克森維爾市（Jacksonville）的提前投票造勢活動。

川普首先將在威斯康辛州普瑞斯考特市（Prescott）舉辦造勢活動，接著再前往亞利桑那州土桑市（Tucson）。亞利桑那州也是川普與拜登競選陣營競爭激烈的一州。

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