　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

關鍵搖擺州！佛羅里達開始提早投票　川普力拼逆轉勝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普在佛羅里達州造勢。（圖／路透）

▲美國總統川普在佛羅里達州造勢。（圖／路透）

文／中央社

距離11月3日的美國總統大選只剩2週，關鍵搖擺州佛羅里達州的提前投票今天開跑，全美已經投下選票的人數高達2800萬人，打破往年紀錄。

路透社報導，種種跡象顯示民主黨人在提前投票部分處於領先局面，民調落後、快要沒時間逆轉劣勢的總統川普昨天在內華達州舉行造勢集會後，今天將前往亞利桑那州呼籲支持者投票相挺。

昨天在另一個關鍵搖擺州北卡羅來納州造勢的民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）將留在家鄉德拉瓦州，搭檔聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）則將前往佛州鼓勵支持者提前投票。

外界普遍認為佛州是川普必須拿下的一個戰場，若是輸掉這個南方大州，川普連任成功的機率將相當渺茫。依照美國選舉制度，在獲得270張選舉人團選票就能判定誰能贏得總統大位的選戰中，佛州和紐約州各有29張選舉人票，僅次加州的55張和德州的38張。

路透/易普索（Reuters/Ipsos）10月7日到14日的民調顯示拜登支持率為49%，川普為47%，兩者差距在這份民調的誤差4%內。

雖然拜登廣告支出已超越川普，但雙方競選陣營在佛州仍持續投入廣告經費。今年夏天迄今，拜登的募款金額已大幅超越川普，同時更連續每月締造新紀錄。

民主黨競選陣營表示，賀錦麗在助手採檢2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈陽性反應後，已獲得醫生開立的健康證明，將參加佛州奧蘭多（Orlando）及傑克森維爾市（Jacksonville）的提前投票造勢活動。

川普首先將在威斯康辛州普瑞斯考特市（Prescott）舉辦造勢活動，接著再前往亞利桑那州土桑市（Tucson）。亞利桑那州也是川普與拜登競選陣營競爭激烈的一州。

►鍋寶茶花粉色電鍋1699元帶回家！

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
理科太太「宣布秘密」搭肩《婆婆》男星　曝關係：每次我都腿軟
9家人吃冷凍1年「酸湯子」集體中毒！唯一倖存者身亡　死因出爐
iPhone 12倒數4天開賣　中華電綁約購機價「悄悄調降了
客運暴衝連撞8車！司機認「救無辜路人」自撞分隔島…人找到了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

關鍵搖擺州！佛羅里達開始提早投票　川普力拼逆轉勝

「鐵齒」健身肌肉男難抵病魔　新冠染疫8天就去世

新加坡推臉部辨識系統　手機報稅申請公宅超便利　

他擦槍走火子彈「射穿小弟弟」　泌尿科權威：整組壞光光要截肢

準新娘抽脂喪命…生前抽搐昏迷手臂爆血！美容院卸責　家屬怒喊告

1萬公尺高空看星星！星悅航空推「賞星專機」...驚人票價曝光

2公尺長小行星11/2「剃地球平頭」　媒體憂美選受擾

又傳物流業過勞死！宅配員每天配送420件包裹...暴斃被誤以為翹班

解放軍1名士兵被印軍扣留！胡錫進證實：很可能是「迷路」越界

月球將設4G網！NASA與Nokia合作　2028基地計劃「目標登月居住」

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

關鍵搖擺州！佛羅里達開始提早投票　川普力拼逆轉勝

「鐵齒」健身肌肉男難抵病魔　新冠染疫8天就去世

新加坡推臉部辨識系統　手機報稅申請公宅超便利　

他擦槍走火子彈「射穿小弟弟」　泌尿科權威：整組壞光光要截肢

準新娘抽脂喪命…生前抽搐昏迷手臂爆血！美容院卸責　家屬怒喊告

1萬公尺高空看星星！星悅航空推「賞星專機」...驚人票價曝光

2公尺長小行星11/2「剃地球平頭」　媒體憂美選受擾

又傳物流業過勞死！宅配員每天配送420件包裹...暴斃被誤以為翹班

解放軍1名士兵被印軍扣留！胡錫進證實：很可能是「迷路」越界

月球將設4G網！NASA與Nokia合作　2028基地計劃「目標登月居住」

曾得肺炎吐血…她分享流感、肺炎鏈球菌疫苗的重要性

網紅賣身比例「從2成多暴增到7成」　入行10年女模曝內情：水準由市場決定

人間芭比Lisa成為美妝全球代言人　首次曝光愛用唇色

外資降富邦、國泰金控雙雄評等　恐衝擊股價

被瑞信調降投資評等　富邦金、國泰金：對市場獲利預估「不予評論」

Rosé模仿唱歌...夏奇拉看到了！天后親回「妳超可愛」343萬人看

馬首紙雕策展募款重建「希望馬場」　推廣馬術治療教育

北市衛生局創食材登錄平台　柯文哲：安心享用醫院美食

軍紀改革貫徹「留優汰劣」　國防部揭2原則：絕非連坐法

「複方板藍根」有效抑制新冠？專家曝3步驟澄清：還差十萬八千里

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

國際熱門新聞

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

想當最美新娘　正妹抽脂抽到死

全班直擊「7歲女童含棒棒」嚇壞！

17歲少年接種流感疫苗...2天後「離奇暴斃」！

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

去頭蝨洗髮精引燃！少女全身起火「瞬間毀容」

女被火焚燒　拉前男友一起赴死

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

繩索突斷！28歲攀岩妹急墜122m慘死

「2000年前巨貓」長這樣！修路驚見37公尺圖騰

半夜聞到血腥味！他見妻拿刀輕生...3歲女慘死

參加喪禮後返家　4兒女全變屍體

16顆核導彈險爆！英中尉潛艇交班喝超醉

3歲女童玩槍　意外爆頭父親

更多熱門

相關新聞

月球將有4G！NASA與Nokia合作架網

月球將有4G！NASA與Nokia合作架網

美國太空總署（NASA）日前宣布將與諾基亞（Nokia）合作，在月球上架設4G網路，預計將達成比現有的無線電更可靠、距離更遠的通訊品質，就像在地球上使用的網路一樣，未來也會跟上技術發展的腳步，升級為5G網路。

川普還有機會逆轉勝嗎？

川普還有機會逆轉勝嗎？

美手握「15張牌」對付中　他斷言..不排除可能有局部軍事衝突

美手握「15張牌」對付中　他斷言..不排除可能有局部軍事衝突

北韓閱兵 美推亞洲各國軍售！？

北韓閱兵 美推亞洲各國軍售！？

前閨蜜出書爆料！梅蘭妮亞稱跟她不熟　反遭打臉

前閨蜜出書爆料！梅蘭妮亞稱跟她不熟　反遭打臉

關鍵字：

美國總統大選2020美國總統拜登川普北美要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

即／高雄某高職17歲女學生墜樓！　「5F→1F」送醫治療中

修一點就好！　柴柴變鳳眼雪納瑞

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

突遭辭退！她不滿薪水算法反挨轟

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面