他擦槍走火子彈「射穿小弟弟」　泌尿科權威：整組壞光光要截肢

記者楊庭蒝/綜合報導

牙買加波特蘭區一名合法擁槍男子,平時愛槍成痴,總將槍枝繫在腰間的槍套上,但在當地時間13日當天,他在把槍枝繫回槍套的過程中,不甚誤觸板機擦槍走火,而子彈打穿了「弟弟與蛋蛋」,被緊急送往金斯敦公立醫院(Kingston Public Hospital)接受手術治療,目前仍在恢復中。

綜合外媒報導,雅買加一名泌尿科權威。埃隆·湯普森(Elon Thompson)博士表示,在執業生涯中或多或少有看過這樣的案例,通常會以截肢並切除睪丸的方法處置,因為尿道組織甚至是陰莖的勃起功能一定會大大受到影響,同時也提醒擁槍者,在操過槍枝的過程中應該更謹慎一些,以免造成無法挽回的遺憾。

醫院院長也說明,「我知道有這件事發生,對此感到遺憾,不過男子沒有明顯的自殺意圖,不能指控他犯下自殺未遂的罪名。」

