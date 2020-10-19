他擦槍走火子彈「射穿小弟弟」　泌尿科權威：整組壞光光要截肢

▲雅買加男子不慎擦槍走火。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

牙買加波特蘭區一名合法擁槍男子，平時愛槍成痴，總將槍枝繫在腰間的槍套上，但在當地時間13日當天，他在把槍枝繫回槍套的過程中，不甚誤觸板機擦槍走火，而子彈打穿了「弟弟與蛋蛋」，被緊急送往金斯敦公立醫院（Kingston Public Hospital）接受手術治療，目前仍在恢復中。

綜合外媒報導，雅買加一名泌尿科權威。埃隆·湯普森（Elon Thompson）博士表示，在執業生涯中或多或少有看過這樣的案例，通常會以截肢並切除睪丸的方法處置，因為尿道組織甚至是陰莖的勃起功能一定會大大受到影響，同時也提醒擁槍者，在操過槍枝的過程中應該更謹慎一些，以免造成無法挽回的遺憾。

醫院院長也說明，「我知道有這件事發生，對此感到遺憾，不過男子沒有明顯的自殺意圖，不能指控他犯下自殺未遂的罪名。」