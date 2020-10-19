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「鐵齒」健身肌肉男難抵病魔　新冠染疫8天就去世

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▲▼健身網紅司徒如克（Dmitriy Stuzhuk）在Instagram上向粉絲展示他如何依靠氧氣設備來呼吸。（圖／翻攝自Instagram／@stuzhuk_dmitriy）

▲健身網紅司徒如克在Instagram上向粉絲展示他染疫後需要仰賴設備呼吸。（圖／翻攝自Instagram／@stuzhuk_dmitriy）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭健身網紅司徒如克（Dmitriy Stuzhuk）在Instagram上擁有100萬粉絲，但他生前鐵齒認定新冠肺炎並不存在，直到他在前往土耳其的旅途中染疫後，才在病逝前將病情告知粉絲，並通過自身經驗警告大家新冠肺炎的嚴重性。

綜合《太陽報》和《每日郵報》報導，年僅33歲的司徒如克是一位在網路上推廣體育運動和健康生活的健身達人，對於他的百萬粉絲而言，他超級健康。不過最近，他25歲的前妻索非亞（Sofia Stuzhuk）卻在網上宣佈，司徒如克在感染新冠病毒後引發與心臟相關的併發症過世。


生前並不相信新冠病毒真實存在的司徒如克在前往土耳其的旅途中，突然感到呼吸困難、頸部腫脹，經檢測後確診患上新冠肺炎。他被送往醫院治療時，也在網上與粉絲分享醫院的情景。他在帖文中寫道，醫院擠滿了人，其中一些人在走廊裡接受治療。

「我是那種認為新冠肺炎並不存在的人，直到我生病後才知道，這不是一種短暫的疾病，它是毀滅性的」，他也向粉絲展示他如何依靠氧氣設備來呼吸。8天后，他被獲准出院， 但數小時後又再次被緊急送往醫院。據索菲亞說，司徒如克的病情惡化得很快，還陷入昏迷的狀態。這次入院後，司徒如克再也沒有回來過。

他心碎的前妻在宣布死訊時表示，「為了讓我三個孩子的父親活下去，我已經竭盡一切我所能做的，但現在都得靠我了。司徒如克留下了溫馨的回憶、三個漂亮的孩子和寶貴的經歷，但意識到他不再和我們一起這件事，實在是太可怕了。」這對夫婦育有三個孩子，其中最小的只有9個月大。

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