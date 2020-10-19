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快訊／找到了！中油大林廠潛水員失蹤7日　中芸外海尋獲遺體

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▲▼中油大林廠工安意外。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲中油大林廠潛水員失蹤7日，今在中芸外海5浬處被尋獲。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳韻如／高雄報導

高雄中油大林廠12日發生一起意外事故！當時承攬商於高雄二港口外海下水進行海面下蛇管更換作業，但沒想到，3號浮筒的曾姓潛水員卻疑似輸氣管脫落，慘遭海流帶走而失蹤。案經搜救人員連日搜索，但卻無果，不過19日下午一名漁民在中芸外海5浬附近海域發現一具遺體，經初步判斷是曾姓潛水員，目前已將遺體運回，並由家屬確認。

回顧案情，台灣港灣公司在12日上午9點30分到達中油大林廠外海第3號浮筒進行水下設備浮箱脫離工作，中午12時18分由第三組陳姓潛水員及曾姓潛水員下水準備進行浮箱排水作業。12時35分吊船人員發現曾姓潛水員的輸氣管線甩管脫落，隨即通知水下的陳姓潛水員。陳姓潛水員表示，約10分鐘前曾請曾姓潛水員至水面吊船上拿取工具。

岸上工作人員立即進行周邊搜尋，包括孫姓主管也下水2次，並於13時13分表示，3號浮筒水下周遭沒有曾姓潛水員的蹤跡，立即通報海巡署協尋，下午2點15分出動4艘警艇加入搜救。陸續還有空勤總隊直升機、海巡高雄號、港務局高雄監控中心拖船也投入協尋作業，直到晚間9點仍未發現曾姓潛水員蹤跡。

歷經多日搜尋，皆未尋獲曾姓潛水員蹤跡，至今已失蹤7日，不過，稍早消息傳出，一名漁民19日下午在中芸外海5浬附近發現一具遺體，而透過遺體身上制服初步判定是曾姓潛水員，目前已將遺體運回，並通知家屬前往指認，確認正是失蹤的曾姓潛水員。

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