月球將設4G網！NASA與Nokia合作　2028基地計劃「目標登月居住」

▲NASA太空人1969年登陸月球,至2019年已滿50周年。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合報導

美國太空總署(NASA)日前宣布將與諾基亞(Nokia)合作,在月球上架設4G網路,預計將達成比現有的無線電更可靠、距離更遠的通訊品質,就像在地球上使用的網路一樣,未來也會跟上技術發展的腳步,升級為5G網路。

根據CNN報導,NASA為了實現2028年的月球基地計劃,並實現最終人類在月球居住的目標,提供10多間企業共3.7億美元(約新台幣106億元)的研究資金,發展在月球表面上的遠距發電、低溫冷凍、太空機器人、安全著陸以及4G服務等創新太空科技,期待未來太空人們能在推特上傳自己與月球的自拍照。

報導指出,Nokia的研究單位貝爾實驗室(Bell Labs)獲得了1410萬美元(約新台幣4億元)的資助,將與航太工程公司Intuitive Machines合作,於月球架設出4G/LTE網路。NASA表示,這將會改善目前的無線電通聯,完成更可靠、距離更遠的通訊品質,最終也將與地球同步發展,升級為5G網路。

▲諾基亞(Nokia)與NASA合作,將於月球架設4G網路。(圖/達志影像/美聯社)

據報導,未來將使用經特殊設計的蜂窩網路,以承受月球表面的極端溫度、輻射和太空真空等特性,並克服火箭在月球著陸和發射時所造成月表震動。貝爾實驗室表示,太空人預計能用無線網路來控制月球探測車、月球版Google導航以及傳輸數據或高畫質影像,將可以拍攝到人類在月球表面彈跳的美好畫面。

報導透露,地球上的4G網路是由附有巨大發電機和無線電的基地台來支援,但是貝爾實驗室開發出小電池技術,雖然射程上較為有限,但比傳統電池更省電,且更容易裝進火箭、帶上月球,而這種小電池技術目前也應用在全球5G網路中。

英國知名脫口秀主持人奧利維(John Oliver)開玩笑地表示,月球上完全沒有任何會干擾訊號的樹木、建築或電視訊號,說不定訊號會比地球更好。

To the moon!



We are excited to have been named by @NASA as a key partner to advance “Tipping Point” technologies for the moon, to help pave the way towards sustainable human presence on the lunar surface.



So, what technology can you expect to see? (1/6) pic.twitter.com/wDNwloyHdP