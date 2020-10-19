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「比動物還不如」！北韓被控「性侵虐打嫌犯」人權報告揭獄中內幕

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▲北韓,平壤,金日成廣場,北韓勞動黨第8次代表大會。（圖／達志影像／美聯社）

▲人權觀察指控北韓虐待、性侵被拘留的嫌犯。圖為北韓民眾12日聚集在平壤的金日成廣場，迎接北韓勞動黨第8次代表大會。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

總部位於美國的NGO「人權觀察」（Human Rights Watch）發布調查報告，指控北韓政府不僅把嫌犯拘留在擁擠、骯髒的環境中，甚至任意羞辱、虐待、逼供與性侵，剝奪飲食與衣著需求。據悉，這是史上第一份詳細揭露該國審前拘留情況的文件。

《衛報》、《法新社》報導，此份報告的15名受訪者都是北韓人，也都在2011年、即現任領導人金正恩上任後逃離母國，其中包括曾遭拘留者與熟悉司法體系的前官員。

▲▼日媒分析金正恩舉行深夜閱兵用意。（圖／路透社）

▲人權觀察訪問的15名受訪者都在金正恩2011年掌權後逃離母國。（圖／路透社）

「人權觀察」亞洲地區副主任羅伯森（Phil Robertson）於19日表示，囚犯們因缺乏食物而日漸消瘦，只有具有政治關係，或有錢賄賂獄卒、員警與檢察官的人才有機會自保。他說，「在北韓，人們有充分理由害怕被逮捕與審前拘留」。

根據報告，囚犯在拘留初期遭遇的不當對待「特別嚴重」，可能會遭到棍棒或皮帶毆打、被迫繞著庭院跑1000圈，甚至被要求在牢房地板上跪坐或雙腿交叉坐著，時間長達16小時，稍有一點動作，就會招致懲罰。一名前警官透露，「法律規定不可以毆打，但我們在調查初期需要（囚犯）招供。所以你必須毆打他們」。

▲北韓,平壤,金日成廣場,北韓勞動黨第8次代表大會。（圖／達志影像／美聯社）

▲曾在北韓遭到拘留的民眾紛紛站出來，揭露拘留中心內部情況。圖為北韓民眾12日聚集在平壤的金日成廣場，迎接北韓勞動黨第8次代表大會。（圖／達志影像／美聯社）

前拘留者朴智奇（Park Ji-cheol，音譯）回憶，「如果我或其他人動了，獄卒就會命令我們把手伸出牢房的鐵欄杆外，用靴子反覆踩踏」。50多歲的金善英（Kim Sun-young，音譯）表示，她在拘留中心時曾遭一名偵訊者與另一名警察性侵，但「無力抵抗」。

尹永哲（Yoon Young-cheol，音譯）曾是政府職員，2011年被秘密警察逮捕，「他們毆打我30分鐘，用靴子踢我，用拳頭揍我全身上下每個地方」，直到第二天接受偵訊前，才知道自己被指控從事間諜活動。他說，嫌犯們的待遇「比動物還不如」，儘管最後沒有被起訴，仍被控走私，在勞改營中待了5年。

人權觀察在報告呼籲，北韓政府應公開承認侵犯人權，「終止拘留中心普遍的酷刑，以及殘忍、不人道且有辱人格的待遇」，也要求南韓、美國與其他聯合國成員國「公開與私下」對平壤施壓。

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