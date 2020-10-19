名字有「這個字」WiFi北鼻爽用免費服務18年　父母卻羞愧不敢示人

▲一名35歲的父親在Twifi網站看到「取名換18年免費WiFi」的活動後興致勃勃想要參與。（圖／翻攝自twifi.ch）

記者葉睿涵／綜合報導

瑞士WiFi業者Twifi舉行活動，只要將新生兒取名為Twifius或Twifia，並將小孩的出生證明影本上傳至官網，父母就能享有長達18年的免費上網服務。一對神秘的夫婦參與了這項活動後，將小女兒的中間名（middle name）取為Twifia。

綜合《太陽報》和Kidspot報導，儘管這對父母獲得了Twifi贊助的18年免費服務，但他們仍對於自己將小孩的名字「賣掉」一事感到羞愧，非但不允許媒體曝光他們的身份，也不願向大眾透露女兒的名字（first name）。

▲這對父母最終將自己的小女兒取名為Twifia。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

他們在接受媒體採訪時表示，為了補償女兒，他們會將原該花在WiFi上的錢存到Twifia的帳戶裡，希望這筆錢能讓她在18歲時有足夠的錢買一輛汽車來開。父親補充道，「我想得越久，這個名字對我來說就越獨特，這就是它的魅力所在。」

不過，孩子的母親一開始並不同意參與活動，但後來也被說服了。她表示，女兒也是丈夫的孩子，因此他也擁有取名權，「對我來說，Twifia這個名字在這種情況下也代表著某種永恆的聯繫，更何況還有更糟糕的名字，尤其是我們越常唸『Twifia』，聽起來就越親切。」

Parents name baby after internet provider in exchange for 18-years' free WiFihttps://t.co/YAnthMCRrL pic.twitter.com/ilB7jjoxKW — Daily Mirror (@DailyMirror) October 16, 2020

Twifi公司老闆佛茨（Philippe Fotsch）承諾，即使公司破產，他們仍將為這對爸媽的WiFi費用買單，因為這攸關公司的「信譽問題」。他也提醒其他新手爸媽，這項活動仍在持續，歡迎其他父母一同參與。

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