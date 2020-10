名字有「這個字」WiFi北鼻爽用免費服務18年　父母卻羞愧不敢示人

▲一名35歲的父親在Twifi網站看到「取名換18年免費WiFi」的活動後興致勃勃想要參與。(圖/翻攝自twifi.ch)

記者葉睿涵/綜合報導

瑞士WiFi業者Twifi舉行活動,只要將新生兒取名為Twifius或Twifia,並將小孩的出生證明影本上傳至官網,父母就能享有長達18年的免費上網服務。一對神秘的夫婦參與了這項活動後,將小女兒的中間名(middle name)取為Twifia。

綜合《太陽報》和Kidspot報導,儘管這對父母獲得了Twifi贊助的18年免費服務,但他們仍對於自己將小孩的名字「賣掉」一事感到羞愧,非但不允許媒體曝光他們的身份,也不願向大眾透露女兒的名字(first name)。

▲這對父母最終將自己的小女兒取名為Twifia。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

他們在接受媒體採訪時表示,為了補償女兒,他們會將原該花在WiFi上的錢存到Twifia的帳戶裡,希望這筆錢能讓她在18歲時有足夠的錢買一輛汽車來開。父親補充道,「我想得越久,這個名字對我來說就越獨特,這就是它的魅力所在。」

不過,孩子的母親一開始並不同意參與活動,但後來也被說服了。她表示,女兒也是丈夫的孩子,因此他也擁有取名權,「對我來說,Twifia這個名字在這種情況下也代表著某種永恆的聯繫,更何況還有更糟糕的名字,尤其是我們越常唸『Twifia』,聽起來就越親切。」

