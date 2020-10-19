英相強生驚爆明春請辭！私下怨年薪太少　眼紅梅伊卸任賺百萬英鎊

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國保守黨議員爆料，首相強生計畫明年春天請辭下台，原因正是首相年薪僅15萬402英鎊（約新台幣570萬元），無法單靠這份薪水過生活，外傳他也眼紅前首相梅伊現階段的收入，因為她自卸下首相身分後，光靠巡迴演說就賺進100多萬英鎊。但首相辦公室現已否認相關報導。

綜合鏡報等英媒報導，強生（Boris Johnson）在入主唐寧街10號之前，他光是一個月2場演講就能為他帶來16萬英鎊的收入，另外每月報紙專欄也能固定賺進2.3萬英鎊薪水。只不過，首相年薪僅15萬402英鎊，相較之下少了許多。

消息指出，強生考慮請辭首相一職，但在這之前，希望在未來6個月內解決英國脫歐僵局，並帶著英國走出新冠疫情陰影。不僅如此，外傳他也相當眼紅前首相梅伊（Theresa May）的收入，因為自從她辭去職務後，光靠巡迴演說就賺了100多萬英鎊，而強生深信，他能賺進2倍以上的錢。

一名議員表示，強生不但有6個小孩要養，還要支付離婚費用給前妻。此外，他正計畫把6個月大的兒子送進母校伊頓公學（Eton College），而那裏每年學費高達4.25萬英鎊。

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