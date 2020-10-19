去頭蝨洗髮精瞬間引燃！少女全身起火「徹底毀容」7隻手指全燒斷

▲愛麗雖然因燒傷毀容，但仍樂觀開朗，並在網路上上傳化妝教學影片。（圖／取自gofundme）



記者王佩翊／編譯

英國一名16歲少女阿莉瑪．愛麗（Aleema Ali）4年前為了去除頭蝨，因此在家使用去頭蝨洗髮精，並按照說明書讓洗髮精停留在頭上5分鐘，怎知當她在等待期間經過正在開伙的廚房時，整顆頭竟然就這樣瞬間起火燒了起來。這場意外導致愛麗全身55%三度燒燙傷，並昏迷了2個月，徹底毀容，她也因此失去了7隻手指頭。

根據Metro報導，愛麗12歲時就讀於寄宿學校，當年的聖誕節假期她開心地回到家裡，但卻發現自己的頭長了頭蝨。愛麗的媽媽隨即就幫她把頭上的頭蝨抓出來，並買了一罐去頭蝨的洗髮精給她，愛麗也在當晚使用了這款去頭蝨洗髮精。

愛麗按照說明書讓洗髮精停留在頭皮5分鐘，然而她與她的母親都沒有想到，這款含有藥物的洗髮精具有易燃的特性。愛麗就這樣頂著還沒沖洗的頭，走進媽媽正在煮飯的廚房，準備丟垃圾，怎知當她經過瓦斯爐時，她的頭髮瞬間就著火，熊熊大火導致愛麗當場昏迷並陷入休克狀態。

愛麗傷勢嚴重，昏迷了2個月才慢慢恢復意識，她的身上共有55%三度灼傷，包含臉部、頭部、手臂、胸部、大腿、腹部、背部以及手掌，同時更失去了7隻手指頭。意外發生後，愛麗接受無數次的植皮手術，也必須隨時隨地穿著壓力衣防止疤痕增生。她說，每天都有很多治療要做，過程非常困難。

▲受傷前的愛麗。（圖／取自aleemaxali抖音）



儘管面臨突如其來的意外，愛麗卻沒有被打倒，她說，「醫師曾經告訴我，我的頭髮長不出來了，但它奇蹟似地長出來了。如今我可以開車，也可以進行其他日常活動。」不僅如此，她還在抖音上建立了一個帳號，發表化妝教學影片，擁有超過25萬名粉絲，其中一支影片甚至取得1580萬次的點閱率。

愛麗表示，「某種程度上，我很慶幸有這樣的經歷，它讓我成為更好的人，我的自信也因此迅速增加了。」另外，她也在募資網站上為鼻子與嘴唇的植皮手術籌措費用。

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