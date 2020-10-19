流感疫苗釀死亡！17歲少年接種2天後「離奇暴斃」　死因調查中

▲南韓仁川17歲少年接種流感疫苗，2天後離奇死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓政府先前開放高齡者、幼童、孕婦公費施打流感疫苗，然而品質卻接連出包，先是出現疫苗配送時暴露於常溫中，接著是疫苗出現白色懸浮物，當局緊急回收61萬劑；沒想到，近日卻又傳出一名17歲的少年在施打流感疫苗僅2天，便離奇死亡。

綜合韓媒《朝鮮日報》、《韓聯社》報導，南韓疾病管理廳長鄭銀敬（정은경）於今（19）日的例行記者會上坦承，一名來自仁川的17歲男性，14日中午12時於民間醫療機構免費接種流感疫苗後，並無特殊跡象與病症，然而卻於兩天後的16日上午死亡。

該名男性為近期首宗施打流感疫苗後死亡的案例，至於是否為疫苗所致，須經過驗屍，才能進一步釐清正確死因。

而韓媒《紐西斯通訊社》指出，少年施打的流感疫苗，為上次在配送疫苗過程中出包的生技廠「神聖藥品」「（신성약품，暫譯）所生產的疫苗；不過鄭銀敬表示，已確認該支疫苗在配送過程上並未出包。

根據疾病管理廳調查，目前約有353人在施打流感病毒疫苗後出現異常反應，其中自費施打者佔124人、免費施打者佔229人；出現施打部位疼痛、應節性紅斑者有98人、過敏反應與皮膚發疹者有99人、發燒者有79人。

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