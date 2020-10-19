智利示威者燃彈火攻！教堂燒到倒塌　鎮暴警察開水砲車反制

▲智利首都爆發示威抗議，亞松森教堂被燃彈擊中，最後不敵火勢而倒塌。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

智利首都聖地牙哥（Santiago）約有2.5萬人參與18日的街頭示威，爆發警民衝突，過程中有人丟擲燃燒彈，造成教堂塔樓起火燃燒而倒塌，估計至少18名警員受傷，10餘人被捕，並有15個以上的地鐵站暫時關閉。據了解，智利25日即將舉行關鍵性的公投，將決定是否廢除獨裁政權時期制定的憲法。

根據BBC報導，這場示威原是為了紀念2019年10月18日的全國大規模抗議活動滿一周年，當時主要訴求是針對退休金、醫療保健與教育體系的改革，活動一直持續到12月中旬，共造成30人死亡、上千人受傷。

報導指出，聖地牙哥直到18日下午6時約聚集了2.5萬名示威民眾，據當地記者說法，雖然抗議活動開始時很和平，但後來演變成警民暴力衝突，部分抗議者向警局與教堂投擲燃彈，造成2間教堂燒毀，其中聖地牙哥最古老的教堂之一的亞松森教堂（Iglesia de La Asunción）塔樓甚至不堪烈火而應聲倒塌，現場濃煙滾滾。

Absolute chaos in Santiago - the church spire has come down in flames pic.twitter.com/FZHmrVCquy — John Bartlett (@jwbartlett92) October 18, 2020

報導表示，抗議活動稍晚，搶劫超市與衝突事件越來越多，警方則是出動水砲車與催淚瓦斯鎮壓，此舉反倒激怒了示威群眾，他們拿著棍棒與石頭，攻擊水砲車上的鎮暴警察，至少有18名警員受傷、10餘人被捕，並有15個以上的地鐵站暫時關閉，智利政府預計其他城市也會發生抗議活動，已於全國部署了40萬名警察。

▼聖地牙哥18日爆發警民衝突，鎮暴警察出動催淚瓦斯與水砲車控制局面。（圖／路透）

智利內政部長佩雷斯（Victor Perez）對遊行集會初期的和平表示讚揚，同時呼籲智利民眾在25日即將舉行的公投中以投票來解決意見分歧，「焚燒教堂和宗教場所是一種暴行的表現，那些實施暴力行為的人不希望智利人通過民主手段解決問題，必須受到懲罰。」

Manifestantes queman iglesia “Parroquia de la Asunción” ubicada en Vicuña Mackenna con Barón Pierre de Coubertin. #18-O pic.twitter.com/x8N2etEBVc — Atentos Chile (@tentos) October 18, 2020

據報導，智利自3月新冠肺炎大流行後實施封鎖令，原本預計在4月舉行的公投受疫情影響而推遲，改於10月25日以共同決定是否廢除皮諾切特（Augusto Pinochet）獨裁政權時期憲法。與女兒一起參加了抗議活動的68歲醫生內菈（Olga Neira）受訪表示，「我來這裡是為了紀念一件我從未想過在智利回歸民主後會發生的事，我相信下個星期天會更好，公投會有好結果。」

CHILE | Church burned by Antifa in Santiagopic.twitter.com/nxI2hyChjh — TDN ® (@TDN_NOTICIAS) October 19, 2020

►鍋寶茶花粉色電鍋 「1699元帶回一切」划算到爆炸

