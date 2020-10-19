慧眼看天下／北韓秀軍事肌肉 美推亞洲各國軍售案！？

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就在北韓金正恩選在深夜閱兵，展示「世上最大型陸上流動液態推進導彈」（ICBM）後，引起全球軍事專家一片譁然，雖然美國總統川普正為了他的選舉忙得分身乏術，但還是忍不住跟身邊的人抱怨，他對金正恩「失望透頂」，可是軍情與航空網站主編施孝瑋在《慧眼看天下》節目中卻表示，這顆引起全球關注的「怪物級」飛彈，其實可能正顯示出北韓在製作這類武器上有一個瓶頸未能突破，所以無法做小，就只能朝最大發展，而部分軍武專家認為，「這顆洲際彈道飛彈能搭載多枚彈頭與核武，直接對美國本土構成威脅」，這個觀點施孝瑋表示，其實美國內部早有針對像北韓這種等級的武器進行攔截計畫，一旦北韓的能力超出了美國原先的設定，那才是真正的威脅。



▲北韓官媒播放的閱兵儀式影片中，公開新型洲際彈道飛彈等武器。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

也許金正恩的深夜閱兵的確是想形塑對美國國防赤裸裸的威脅，同時隱含他對現任及下任美國總統的挑戰，但這個舉動卻給了美國對亞洲地區友好國家的軍售，一個最有力的推銷。就在金正恩閱兵之後，美國國防部長艾斯培（Mark Thomas Esper）就與南韓國防部長徐旭（서욱）於美東時間14日，在華府國防部五角大廈召開第52屆美韓國防安全保障協議會（SCM），雙方就駐韓美軍軍費分攤、歸還戰時指揮權、近日北韓新公開洲際彈道飛彈（ICBM）戰略武器等議題進行協商。

艾斯培希望南韓可以增額分擔駐韓美軍費用，「畢竟如此龐大的軍費，總不能全由美國納稅人負擔，這是不公平的。為保障駐韓美軍能安穩駐屯，雙方應儘快取得協商。」

▲美韓兩國國防長在華府五角大廈召開SCM會議。（圖／達志影像／美聯社）

而美對台軍售的規格，也傳出等級越來越高令人振奮的消息，可是也因此挑動了中國大陸的敏感神經。隨著近期頻繁舉行的軍事演習，台海危機看似升溫，可是淡江大學戰研所副教授李大中在《慧眼看天下》節目中卻表示，這些日子中國大陸頻繁的軍事演習，只是凸顯了美中暨競爭又合作的態勢已經越來越白熱化，台灣不過是當中的一個關注點，其實軍事演習的背後，還是大國競逐，以目前川普對中國大陸的設定，當成是軍事競爭對手看待，我們要關心的可能是新冷戰是否會展開跟其影響的範圍。



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美選前再對台軍售!總額飆破1437億!金正恩深夜閱兵秀"怪物級"洲際導彈!劍指美國?日韓也嚇壞!

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