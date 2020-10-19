準新娘抽脂喪命…生前慘況曝！美容院母女檔卸責　未婚夫怒討公道

▲蕭芷欣因抽脂手術喪命，如今與未婚夫的合照已成追憶。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞23歲模特兒蕭芷欣17日因抽脂手術喪命，生前一度呼吸困難陷入昏迷，而解剖報告尚須至少1個月才出爐。但案發已過2日，鬧出人命的美容院迄今未主動聯繫死者家屬，更稱事前早已告知風險，而被害人一家現正蒐集相關證據準備提告，遠在南非的未婚夫也直言，一定要為愛人討回公道。

綜合中國報、星洲網報導，蕭芷欣與未婚夫相戀長達5年，原定明年要在馬來西亞及南非兩地舉辦婚禮，平時省吃儉用，外出旅行也精打細算，豈料因抽脂手術喪命。目前已知執刀者為一名沒有相關執照的23歲女子，外傳是49歲美容院院長的女兒，警方現已逮捕母女2人。

嫌犯錄口供宣稱，美容院事前告知不提供抽脂專業技術，但因死者堅持，所以才開始進行手臂抽脂手術，沒想到在注射麻藥時，對方卻突然出現呼吸困難的狀況，面無血色、陷入昏迷，儘管緊急送醫仍不治。警方表示，蕭芷欣解剖程序已經完成，但確切死因仍須等待化驗報告出爐。

死者胞兄表示，距離妹妹離世已有2天時間，但美容院至今沒有主動聯繫家屬，一旦相關證據齊全就會提告，不會放過奪走妹妹性命的兇手。而蕭芷欣未婚夫因工作關係在半年前返回南非，如今因疫情無法前往馬來西亞，只能透過視訊聯繫，希望能為他的未婚妻討回公道。

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