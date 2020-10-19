　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲鯊魚咬死7人！創近百年新高　地球暖化棲息遷移導致

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼鯊魚示意圖，非當事鯊。（圖／達志影像）

▲鯊魚示意圖，非當事鯊。（圖／達志影像）

記者李芸／綜合報導

今年10月澳洲西部傳出有一名衝浪者因鯊魚攻擊而失蹤，警方不但派出無人機在空中巡視，也派出多艘救難船地毯式搜尋整個海域，醫護人員在沙灘上準備著，但搜索了多日並未發現這名男子，只有找到他的衝浪板，這起因鯊魚而死亡失蹤的案件是澳洲今年第7件，上一次發生這麼多鯊魚襲擊事件要回到86年前的1934年。

這七起鯊魚攻擊皆發生在澳洲不同地方，由東到西分別是昆士蘭州（Queensland）、新南威爾斯州（New South Wales）、西澳大利亞州（Western Australia）。往年平均約有25起左右的鯊魚攻擊事件，今年也不例外，但不尋常的是以往死亡人數大約1到2人，而今年10月就高達7人，澳洲有記錄來最高的鯊魚至死數，是1929年的9起死亡。

雪梨麥覺理大學）Macquarie University）生物科學系教授布朗（Culum Brown）表示，近50年來平均死亡人數不到1人，而今年就發生7起意外真的非常誇張。雖然有可能是運氣問題，因為很多時候傷口只差1公分卻可能是生死關鍵，但極大的可能是因為地球暖化導致鯊魚棲息地遷移。由於海水升溫，魚類因此而遷徙，當鯊魚追著獵物時可能就會誤闖淺灘而攻擊人類。

澳洲生態近年來因為地球暖化而受到嚴重影響像是，澳洲熱浪、森林大火、珊瑚白化以及有史以來最嚴重乾旱，因為海水酸化溫度上升，大堡礁已有一半珊瑚死亡 ，南部地區的海水溫度是世界平均的3倍。布朗表示，「一年的數據也不能代表什麼，但可以確定的是我們將面臨的是無法預料的未來。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／大雨＋強風夜襲！東北風再灌水彈　北北基宜連日雨防坍方
明師中醫涉集體逃漏稅至少5億！　月入50萬竟退稅1萬
五月天跨年場曝光！　高市觀光局長備詢說溜嘴
這周不只有颱風！首波東北季風恐來襲　北台降溫「最冷時刻曝」
快訊／台中遊覽車連環撞6車　司機離奇消失5人傷
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

1萬公尺高空看星星！星悅航空推「賞星專機」...驚人票價曝光

2公尺長小行星11/2「剃地球平頭」　媒體憂美選受擾

又傳物流業過勞死！宅配員每天配送420件包裹...暴斃被誤以為翹班

解放軍1名士兵被印軍扣留！胡錫進證實：很可能是「迷路」越界

月球將設4G網！NASA與Nokia合作　2028基地計劃「目標登月居住」

名字有「這個字」WiFi北鼻爽用免費服務18年　父母卻羞愧不敢示人

「比動物還不如」！北韓被控「性侵虐打嫌犯」人權報告揭獄中內幕

澳洲鯊魚咬死7人！創近百年新高　地球暖化棲息遷移導致

女童苦中作樂搖輪胎當呼拉圈　塗鴉大師班克斯：「我畫的」

誤闖北韓海域「好蝦」！捕蝦船不顧反對越境原因曝　北韓已讀不回

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

1萬公尺高空看星星！星悅航空推「賞星專機」...驚人票價曝光

2公尺長小行星11/2「剃地球平頭」　媒體憂美選受擾

又傳物流業過勞死！宅配員每天配送420件包裹...暴斃被誤以為翹班

解放軍1名士兵被印軍扣留！胡錫進證實：很可能是「迷路」越界

月球將設4G網！NASA與Nokia合作　2028基地計劃「目標登月居住」

名字有「這個字」WiFi北鼻爽用免費服務18年　父母卻羞愧不敢示人

「比動物還不如」！北韓被控「性侵虐打嫌犯」人權報告揭獄中內幕

澳洲鯊魚咬死7人！創近百年新高　地球暖化棲息遷移導致

女童苦中作樂搖輪胎當呼拉圈　塗鴉大師班克斯：「我畫的」

誤闖北韓海域「好蝦」！捕蝦船不顧反對越境原因曝　北韓已讀不回

企排31日開打首引進鷹眼系統　 ELEVEN SPORTS全台獨家轉播

快訊／大雨+強風夜襲4縣市！東北風再灌水彈　北北基宜連日雨防坍方

高雄鐮刀殺人案7hr緝凶　劉柏良親赴苓雅分局表揚...記2功勉勵

開刀完銷假回歸立法院　高金素梅： 恢復18年來的日常

中職／富邦、統一有機會加賽爭冠　甚至可能三隊加賽

才剛官宣合體太妍回歸！　Crush爆「下個月入伍」日期也曝光

1萬公尺高空看星星！星悅航空推「賞星專機」...驚人票價曝光

桃園男盲駕！直衝停等紅燈2車　後車身潰縮全毀...車上都有小孩

誰還記得「三七五減租」？地主、佃農爆糾紛　公部門當和事佬

月入50萬竟退稅1萬　明師中醫集體逃漏稅手法曝！短報5億營收

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

想當最美新娘　正妹抽脂抽到死

全班直擊「7歲女童含棒棒」嚇壞！

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

17歲少年接種流感疫苗...2天後「離奇暴斃」！

女被火焚燒　拉前男友一起赴死

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

去頭蝨洗髮精引燃！少女全身起火「瞬間毀容」

繩索突斷！28歲攀岩妹急墜122m慘死

「2000年前巨貓」長這樣！修路驚見37公尺圖騰

半夜聞到血腥味！他見妻拿刀輕生...3歲女慘死

參加喪禮後返家　4兒女全變屍體

16顆核導彈險爆！英中尉潛艇交班喝超醉

3歲女童玩槍　意外爆頭父親

更多熱門

相關新聞

遭熊群撕咬..飼養員鞋衣全扯掉　園區遊客驚嚇目擊

遭熊群撕咬..飼養員鞋衣全扯掉　園區遊客驚嚇目擊

近日，網路盛傳上海野生動物園一名飼養員在猛獸區被熊撕咬遇難，不少遊客目擊，受到十分大的驚嚇，心情久久無法平復。根據大陸媒體上游新聞報導指出，相關工作人員已經證實這項消息，警方已經介入調查。上海野生動物園猛獸區今（18日）公告即日起暫停開放。

居民以為鯊魚出沒打爆電話！當局無言：是翻車魚

居民以為鯊魚出沒打爆電話！當局無言：是翻車魚

漁民驚捕「獨眼白幼鯊」！激似大眼仔

漁民驚捕「獨眼白幼鯊」！激似大眼仔

發情喜鵲攻擊　「戳爆眼球」滿臉血

發情喜鵲攻擊　「戳爆眼球」滿臉血

他戴耳機覺得癢癢的...摘下驚見巨型獵人蛛

他戴耳機覺得癢癢的...摘下驚見巨型獵人蛛

關鍵字：

澳洲鯊魚攻擊暖化

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

即／高雄某高職17歲女學生墜樓！　「5F→1F」送醫治療中

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面