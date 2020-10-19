新生嬰還沒睜眼看世界　先狠扯大鬍子醫生臉上的口罩獻祝福

▲謝伊比醫生在接生嬰兒時口罩遭拉開。（圖／翻攝自Facebook／Dr Samer Cheaib ,Obstetrics & Gynecology , Pregnancy Care in Dubai）

記者葉睿涵／綜合報導

杜拜一名婦產科醫生將自己早前接生嬰兒時，口罩卻被新生兒「扯掉」的照片上傳Instagram和臉書，沒想到舊照竟意外走紅。在這個全人類飽受新冠肺炎折磨的年代，許多人在看到照片後都認為，這是嫩嬰為人們獻上的美好祝福，希望大家可以盡快度過疫情時代「摘下口罩」。

照片可見，這名新生兒皺著小臉用力大哭，眼睛都還來不及睜開就一手抓起身旁大鬍子醫生臉上的口罩，有趣的舉動讓為她接生的醫生也不禁笑了出來。上傳照片的醫生謝伊比（Samer Cheaib）表示， 「我們都想看到我們很快就能摘下口罩的跡象。」

▲全人類都在期盼能脫下口罩的那天。（示意圖／CFP）

這篇帖文在Instagram上獲得10.2萬讚，網友紛紛表示，「這是我見過的最漂亮的照片，我們一定很快就能摘下口罩」；也有人將它封為2020最好的一張照片。許多網友也認為，這是對美好未來的祝福與標誌，也是對2020年最好的總結。

自今年3月開始大流行的新冠肺炎讓許多人的生活驟變，不少國家強制規定人民出入公共場合必須佩戴口罩，讓許多人產生反彈心理。NDTV報導，人們期待生活可以儘速回到大流行前的時刻，這樣大家就可以在不戴口罩的情況下，毫無地顧慮地就出門走走，這也是人們在看到這張照片後深有感觸的原因。

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