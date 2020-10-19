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「OB嚴選」涉逃稅開庭…董事長王蘭芳全認了　面臨補稅1955萬

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記者羅志華／台北報導

知名電商「OB嚴選」創辦人王蘭芳，涉嫌為壓低營業稅，長期向虛設行號、交易廠商買進貨發票，自2011累計至2017年間，逃了2700多萬元營業稅，檢方調查後，依《稅捐稽徵法》起訴含王女等22名被告；北院19日開庭，所有被告坦承犯行，「OB嚴選」公關表示，因公司擴張太快，又不熟悉法律，才會不慎觸法。「OB嚴選」將於本案補稅1955萬餘元。

▲「OB嚴選」董事長王蘭芳涉逃稅出庭 。（圖／記者羅志華攝）

▲「OB嚴選」董事長王蘭芳坦承犯行，將補稅1955萬餘元。（圖／記者羅志華攝）

OB嚴選創辦人王蘭芳從兼職網拍業者起家，根據官網介紹，王女從小眾的大尺碼市場切入，進而推出全尺碼衣著，2004年以Orangebear品牌站穩拍賣市場，2011年再創OB design品牌，並成立OB嚴選購物網站，開始跨界與模特兒經紀公司等各產業知名品牌合作，還進軍實體店面。

因為OB商品價格親民，很快就獲得亮眼銷售成績，但疑因大多數貨物都是從大陸進口，無法開具統一發票，王就向8間虛設行號購買假的統一發票，佯稱進貨成本來扣抵稅額，藉此逃漏2011年到2014年營業稅達1424萬元，到了2016年、2017年間，又向進貨廠商購買假發票，藉此逃漏稅1300多萬元。

「OB嚴選」今日發新聞稿，首先向社會大眾及消費者道歉，坦承在企業快速成長中，對法律不熟悉觸犯稅法，董事長王蘭芳除坦承犯行外，也已向四大會計事務所諮詢，未來將建立完整的會計稽核及內控制度。

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