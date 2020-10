中國外交官動粗　外媒記者批違法：應列「不受歡迎人物」趕出境

▲在我駐斐濟8日國慶晚會,2名中國外交官出手毆打台灣代表團成員。(圖/翻攝自亞太報告)

記者詹雅婷/綜合報導

中國外交官襲擊台灣代表處成員,甚至把他打到腦震盪住院,引起各界關注。揭發此事的外媒記者直言,中方官員在斐濟領土攻擊其他國家代表的舉動,實屬不可接受的行為,斐濟可以把中方2名官員列為不受歡迎的人,要求離境,但有鑑於斐濟及北京政府近來關係密切,這對斐濟來說,是一大考驗。

外媒記者格雷罕戴維斯(Graham Davis)直言,中國外交官有權行使外交豁免權,但這並不代表他們能夠如此肆無忌憚且明目張膽違反斐濟法律,「無論我們有多渺小,無論來自中國的援助有多少,我們都不能夠也絕不容忍在斐濟領土發生的非法行為,應該要盡快宣布把2名違法人士列為不受歡迎的人,並把他們趕出斐濟。」

格雷罕戴維斯形容,這是中國打壓台灣的最新事證。只不過,此事發生後被壓下來,儘管台灣向斐濟外交部提出正式抗議,但迄今過了10天,斐濟政府仍未發表公開評論。

報導指出,斐濟與中國關係相當密切,當地政府後續如何應對實屬一大考驗。就在去年,斐濟受到中國施壓,迫使台灣駐斐濟代表處更名,從原先的「中華民國駐斐濟商務代表團」(Trade Mission of the Republic of China to the Republic of Fiji),改為「駐斐濟台北商務辦事處」(Taipei Trade Office in Fiji)。儘管台灣提出抗議,但最終並未成功。

