　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

格陵蘭融冰創過去1.2萬年來新高　未來全球恐損失14兆美元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲格陵蘭融冰（圖／翻攝自Facebook／NASA Climate Change）

▲格陵蘭融冰（圖／翻攝自Facebook／NASA Climate Change）

記者李芸／綜合報導

北極圈內的格陵蘭（Greenland）浮冰從1990年起就快速融化，去年是融化最多的一年，也是過去1.2萬年來最嚴重的一年。美國紐約布法羅大學（University of Buffalo）地質學教授布林納（Jason Briner）表示，現在還不是最糟的情況，「未來10年恐怕還要損失35.9萬億噸浮冰，不幸的是我們正在這軌道上，未來住在各國海邊的人民都將會受到波及。」

德國「艾佛瑞德維根納極地海洋研究所」（Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research）冰河學家薩斯根（Ingo Sasgen）表示，地球已經有45億年以上的歷史，而對比近30幾年來浮冰大量融化跟本就是一轉眼的時間。在西元1萬至7000年前最溫暖的3000年裡，格陵蘭冰每世紀約損失6億萬噸，但在近20年來就已經流失了超過6.1億萬噸，而最主要促使浮冰融化這麼急速的原因全是因為人類，人為氣候變化的很嚴重，未來住在各國海邊的人民都將會受到波及。

薩斯根的警告的並非危言聳聽，因為位於格陵蘭島東北部的「79N冰川」近期發生崩裂，流失冰架面積達110平方公里，面積甚至比巴黎還大。據了解，這座冰架早在2019年就已經出現嚴重裂痕，並且在今年溫暖的夏天後終於崩解，成為海面上無數冰山。

1.2萬年前浮冰融化也曾重創地球，但當時人們的密度很低不像現在這麼的擁擠。若海平面再上升90公分，上海和紐約都會受到嚴重的波及，至少將損失14兆美元以上，大家如何使用能源將是海平面上升的關鍵因素。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
「國一數學題」老爸看了也嚇呆　解答曝光超簡單
老公謹守AA制！2年婚破碎「再提告討聘金、餅錢」她敗訴淚還錢
中華電抽iPhone12！優惠條件出爐　開賣前百人折抵360
爆7成網美都在賣！凱咪出面「我有朋友在做」曝真相
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

誤闖北韓海域「好蝦」！捕蝦船不顧反對越境原因曝　北韓已讀不回

智利示威者燃彈火攻！教堂燒到倒塌　鎮暴警察開水砲車反制

家人付不出喪葬費！19歲少年慘被「收棺扔屍」　遺體橫躺地板上

無法接受被分手！他衝前女友生日趴「亂捅猛刺」　女主角軀幹成蜂窩慘死

去頭蝨洗髮精瞬間引燃！少女全身起火「徹底毀容」7隻手指全燒斷

準新娘抽脂喪命…生前慘況曝！美容院母女檔卸責　未婚夫怒討公道

女兒16歲就未婚懷孕　被冷血爸「塞進烤爐」想要活活燒死！

英相強生驚爆明春請辭！私下怨年薪太少　眼紅梅伊卸任賺百萬英鎊

流感疫苗釀死亡！17歲少年接種2天後「離奇暴斃」　死因調查中

疑中國駭客竊取「新冠疫苗」機密情報！日本機構遭網攻

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

誤闖北韓海域「好蝦」！捕蝦船不顧反對越境原因曝　北韓已讀不回

智利示威者燃彈火攻！教堂燒到倒塌　鎮暴警察開水砲車反制

家人付不出喪葬費！19歲少年慘被「收棺扔屍」　遺體橫躺地板上

無法接受被分手！他衝前女友生日趴「亂捅猛刺」　女主角軀幹成蜂窩慘死

去頭蝨洗髮精瞬間引燃！少女全身起火「徹底毀容」7隻手指全燒斷

準新娘抽脂喪命…生前慘況曝！美容院母女檔卸責　未婚夫怒討公道

女兒16歲就未婚懷孕　被冷血爸「塞進烤爐」想要活活燒死！

英相強生驚爆明春請辭！私下怨年薪太少　眼紅梅伊卸任賺百萬英鎊

流感疫苗釀死亡！17歲少年接種2天後「離奇暴斃」　死因調查中

疑中國駭客竊取「新冠疫苗」機密情報！日本機構遭網攻

王冠閎從小常勝　開始站上國際頒獎台展現台灣蝶王

秋冬七款「專櫃級」光澤粉底液　乾肌、混合肌、油肌都能找到命定款

解救黏鼠板龜殼花意外被咬！　北市動物園員工急送醫打血清

總是「嗯」不出來！醫曝「5症狀＋便秘」超危險…毒素都在肚子裡

二水國際跑水節開跑！感受在水圳裡盡情奔跑的新奇體驗

下層全爛光！好市多「黑斑葡萄」釣出大票苦主　業者回應：是個案

陸外交官闖我駐斐濟國慶酒會動粗　斐濟台商還原衝突現場

iPhone 12 不值得買的 4 個原因！　部分人認為 iPhone 11 更划算

綠蠵龜命喪車城岸際　恆春半島今年第23隻…海巡協助埋葬

陸9月失業率5.4%　統計局官員：就業壓力還是比較大

國際熱門新聞

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

想當最美新娘　正妹抽脂抽到死

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

全班直擊「7歲女童含棒棒」嚇壞！

女被火焚燒　拉前男友一起赴死

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

半夜聞到血腥味！他見妻拿刀輕生...3歲女慘死

繩索突斷！28歲攀岩妹急墜122m慘死

「2000年前巨貓」長這樣！修路驚見37公尺圖騰

參加喪禮後返家　4兒女全變屍體

16顆核導彈險爆！英中尉潛艇交班喝超醉

3歲女童玩槍　意外爆頭父親

即／全球新冠病例「突破4000萬」

69歲男拒絕女友求歡　遭恐怖毒打

更多熱門

相關新聞

美選至少1票「來自宇宙」太空人也可投！

美選至少1票「來自宇宙」太空人也可投！

美國太空總署（NASA）太空人魯賓斯（Kate Rubins）搭乘的火箭於14日發射升空後，與另外2位俄籍太空人預計在外太空停留6個月，因此11月3日美國總統大選之際，魯賓斯將在宇宙中利用電子技術把她加密保護的選票傳回地球。

NASA與八國簽署月球「阿提米絲協議」

NASA與八國簽署月球「阿提米絲協議」

火箭流浪54年　再會地球變迷你月球

火箭流浪54年　再會地球變迷你月球

加州野火太空看得到　燒毀半個台灣

加州野火太空看得到　燒毀半個台灣

前NASA工程師自製「松鼠版極限體能王」

前NASA工程師自製「松鼠版極限體能王」

關鍵字：

NASA格陵蘭融冰

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

即／高雄某高職17歲女學生墜樓！　「5F→1F」送醫治療中

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面