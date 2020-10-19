格陵蘭融冰創過去1.2萬年來新高　未來全球恐損失14兆美元

▲格陵蘭融冰（圖／翻攝自Facebook／NASA Climate Change）

記者李芸／綜合報導

北極圈內的格陵蘭（Greenland）浮冰從1990年起就快速融化，去年是融化最多的一年，也是過去1.2萬年來最嚴重的一年。美國紐約布法羅大學（University of Buffalo）地質學教授布林納（Jason Briner）表示，現在還不是最糟的情況，「未來10年恐怕還要損失35.9萬億噸浮冰，不幸的是我們正在這軌道上，未來住在各國海邊的人民都將會受到波及。」

德國「艾佛瑞德維根納極地海洋研究所」（Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research）冰河學家薩斯根（Ingo Sasgen）表示，地球已經有45億年以上的歷史，而對比近30幾年來浮冰大量融化跟本就是一轉眼的時間。在西元1萬至7000年前最溫暖的3000年裡，格陵蘭冰每世紀約損失6億萬噸，但在近20年來就已經流失了超過6.1億萬噸，而最主要促使浮冰融化這麼急速的原因全是因為人類，人為氣候變化的很嚴重，未來住在各國海邊的人民都將會受到波及。

薩斯根的警告的並非危言聳聽，因為位於格陵蘭島東北部的「79N冰川」近期發生崩裂，流失冰架面積達110平方公里，面積甚至比巴黎還大。據了解，這座冰架早在2019年就已經出現嚴重裂痕，並且在今年溫暖的夏天後終於崩解，成為海面上無數冰山。

1.2萬年前浮冰融化也曾重創地球，但當時人們的密度很低不像現在這麼的擁擠。若海平面再上升90公分，上海和紐約都會受到嚴重的波及，至少將損失14兆美元以上，大家如何使用能源將是海平面上升的關鍵因素。