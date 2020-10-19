69歲男拒絕46歲女友瘋狂求歡　慘遭恐怖毒打崩潰報警





▲男拒絕女友的性愛要求被毒打。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州46歲女子喬丹(Katanya Jordan)因為求歡遭69歲男友拒絕，一氣之下竟然瘋狂打人，把對方打到渾身是傷，甚至還搶走手機逃出屋外，最後仍被警方逮捕，被控毆打他人以及盜竊罪。

皮尼拉斯郡(Pinellas County)警方11日接到報案，前往現場發現一名69歲老翁慘被女友喬丹打傷，對方表示，喬丹吸毒後情緒突然變得很亢奮，一直不斷向他大吼「快來幫我口交」，他拒絕便被毒打了一頓。

喬丹落網後表示，她當時被男友勒住脖子才會出手反擊，逃跑前有用對方的手機報警，不過警方反駁，在她身上找不到類似傷勢，警方也沒有收到過來自她的報案，且受害者室友的說法也與受害者相同。

喬丹目前被關押在監獄中，保釋金為美元12,500元（約台幣35萬元），警方發現她身負多項前科，除了曾因竊盜罪入獄，之前也曾因為毆打懷孕中女兒、鐵棍砸姊夫、用花瓶毆打同一名男友等暴力行為被捕。

Florida woman 'battered boyfriend, 69, when he refused to perform sex act' https://t.co/Ae7bIT1AEU — The US Sun (@TheSunUS) October 19, 2020

►我該答應女友嗎？

