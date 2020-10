69歲男拒絕46歲女友瘋狂求歡　慘遭恐怖毒打崩潰報警

▲男拒絕女友的性愛要求被毒打。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州46歲女子喬丹(Katanya Jordan)因為求歡遭69歲男友拒絕,一氣之下竟然瘋狂打人,把對方打到渾身是傷,甚至還搶走手機逃出屋外,最後仍被警方逮捕,被控毆打他人以及盜竊罪。

皮尼拉斯郡(Pinellas County)警方11日接到報案,前往現場發現一名69歲老翁慘被女友喬丹打傷,對方表示,喬丹吸毒後情緒突然變得很亢奮,一直不斷向他大吼「快來幫我口交」,他拒絕便被毒打了一頓。

喬丹落網後表示,她當時被男友勒住脖子才會出手反擊,逃跑前有用對方的手機報警,不過警方反駁,在她身上找不到類似傷勢,警方也沒有收到過來自她的報案,且受害者室友的說法也與受害者相同。

喬丹目前被關押在監獄中,保釋金為美元12,500元(約台幣35萬元),警方發現她身負多項前科,除了曾因竊盜罪入獄,之前也曾因為毆打懷孕中女兒、鐵棍砸姊夫、用花瓶毆打同一名男友等暴力行為被捕。

