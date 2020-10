抱團川普忽略疫情秋季反彈　白宮防疫顧問「口罩沒用」推特遭刪

▲白宮新冠病毒工作組成員阿特拉斯關於「口罩無用」的帖文遭推特下架。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

推特18日以「帖文違反平臺政策,散播虛假、誤導性言論」為由,刪除白宮新冠病毒工作小組成員阿特拉斯(Scott Atlas)一篇試圖削弱口罩重要性的帖文。美國最近的感染人數激增,但這位白宮冠狀病毒工作組顧問卻語出驚人,讓媒體與美國疾病管制與預防中心(CDC)都很擔憂。

據CNN報導,阿特拉斯17日在推特上發文寫道,「口罩有用嗎?不。」他隨後再發文,「這意味著川普總統的政策是正確的,只有在接近他人,或是高風險時刻,才需要佩戴口罩,否則維持社交距離即可,廣泛佩戴口罩是沒有必要的。」

That means the right policy is @realDonaldTrump guideline: use masks for their intended purpose - when close to others, especially hi risk. Otherwise, social distance. No widespread mandates. #CommonSense https://t.co/GZpBZxfNYa