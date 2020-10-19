法國政府震怒！教師遭18歲男當街斬首...擬驅逐231名外籍極端份子

▲法國教師帕弟遭斬首，法國政府研擬驅逐極端主義外籍人士。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

法國47歲的歷史教師帕蒂（Samuel Paty）在課堂上拿出諷刺伊斯蘭教創始人默罕穆德的漫畫，遭到出身車臣的18歲俄籍少年埋伏在一所中學外斬首，警方在逮捕過程中擊斃該名少年。然而有消息指出，法國政府為防範於未然，以著手將監視黑名單中涉及極端宗教主義的231名外籍人士驅逐出境。

根據法媒《歐洲第1台》（Europe 1）當地時間18日報導，曾遭到兇嫌點名的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於該日下午主持國安會議，其中就包含驅逐極端人士等相關議題。

在警方所調出來的統計名單中，有180名外籍極端人士尚關押在法國監獄，而其餘51人則預計在後續被警方逮捕歸案，而地方政府官員收到來自內政部長達爾瑪寧（Gerald Darmanin）的指令，要求待逮捕歸案，立即驅逐出境。

然而俄籍少年的斬首行為，卻反而造成審查難民收容的程序更加繁雜！消息人士透露，達爾瑪寧還另外向外交部要求，嚴加審查申請法國難民身分人士的來歷，以免重蹈國內民眾遭外籍人士斬殺的悲劇。

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