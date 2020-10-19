　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法國政府震怒！教師遭18歲男當街斬首...擬驅逐231名外籍極端份子

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼法國教師帕弟遭斬首，法國政府研擬驅逐極端主義外籍人士。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國教師帕弟遭斬首，法國政府研擬驅逐極端主義外籍人士。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

法國47歲的歷史教師帕蒂（Samuel Paty）在課堂上拿出諷刺伊斯蘭教創始人默罕穆德的漫畫，遭到出身車臣的18歲俄籍少年埋伏在一所中學外斬首，警方在逮捕過程中擊斃該名少年。然而有消息指出，法國政府為防範於未然，以著手將監視黑名單中涉及極端宗教主義的231名外籍人士驅逐出境。

根據法媒《歐洲第1台》（Europe 1）當地時間18日報導，曾遭到兇嫌點名的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於該日下午主持國安會議，其中就包含驅逐極端人士等相關議題。

在警方所調出來的統計名單中，有180名外籍極端人士尚關押在法國監獄，而其餘51人則預計在後續被警方逮捕歸案，而地方政府官員收到來自內政部長達爾瑪寧（Gerald Darmanin）的指令，要求待逮捕歸案，立即驅逐出境。

然而俄籍少年的斬首行為，卻反而造成審查難民收容的程序更加繁雜！消息人士透露，達爾瑪寧還另外向外交部要求，嚴加審查申請法國難民身分人士的來歷，以免重蹈國內民眾遭外籍人士斬殺的悲劇。

►1張諷刺漫畫惹殺機！法18歲恐怖分子「當街斬首」教師　學生誤幫忙
►法數千人為遭斬首教師上街　總理加入遊行抗恐怖主義：你嚇不倒我們

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／國3竹南轎車遭砂石車攔腰猛撞！駕駛無生命跡象搶救中
丁小芹要入獄！賣假包詐17萬判決出爐
娶25歲嫩妹騙人的！房東阿伯曝「租到死送房」真相
我駐外代表被陸外交官打到腦震盪　外交部還原現場狀況
大陸外交官闖我外館國慶酒會動粗　台灣代表處成員被打到腦震盪住
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

發現潛在新冠療法！美14歲女孩奪3M青年科學家獎　抱72萬獎金回家

「拜登電郵門」爆第2台筆電　烏克蘭議員：含貪污證據！將列證物

法國政府震怒！教師遭18歲男當街斬首...擬驅逐231名外籍極端份子

快訊／安倍晉三赴「靖國神社」參拜　9月卸任以來第2次

要求與川普直接對話！亞裔男持刀吊掛川普酒店16樓外牆以死相逼

禁飛23個月！波音737 Max客機重返天際　美航計劃年底前實現

16顆核導彈險爆！英中尉潛艇交班　組員傻眼：喝超醉還抱烤肉來吃

裴洛西有信心大選前通過第二輪大型紓困案　給48小時施壓共和黨

參加喪禮後返家！4兒女竟「全變屍體」臥倒血泊　留下冰冷斧頭　

法數千人為遭斬首教師上街　總理加入遊行抗恐怖主義：你嚇不倒我們

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

發現潛在新冠療法！美14歲女孩奪3M青年科學家獎　抱72萬獎金回家

「拜登電郵門」爆第2台筆電　烏克蘭議員：含貪污證據！將列證物

法國政府震怒！教師遭18歲男當街斬首...擬驅逐231名外籍極端份子

快訊／安倍晉三赴「靖國神社」參拜　9月卸任以來第2次

要求與川普直接對話！亞裔男持刀吊掛川普酒店16樓外牆以死相逼

禁飛23個月！波音737 Max客機重返天際　美航計劃年底前實現

16顆核導彈險爆！英中尉潛艇交班　組員傻眼：喝超醉還抱烤肉來吃

裴洛西有信心大選前通過第二輪大型紓困案　給48小時施壓共和黨

參加喪禮後返家！4兒女竟「全變屍體」臥倒血泊　留下冰冷斧頭　

法數千人為遭斬首教師上街　總理加入遊行抗恐怖主義：你嚇不倒我們

利用人頭圈購撈2億　通嘉IPO案前台証證副總輕判6月定讞

建商請派遣工！「假裝客戶排隊」一天給800元　他不爽：刁難我媽

快訊／國3竹南交流道轎車遭砂石車攔腰猛撞！　駕駛命危搶救中

發現潛在新冠療法！美14歲女孩奪3M青年科學家獎　抱72萬獎金回家

爭內車道遭騎士按喇叭　駕駛回嗆「一根手指」8000元飛了

中美關係回不去了　陸學者：離新冷戰一步之遙

代打建功！G7道奇赫南德茲敲轟　6局3比3追平勇士

「青安房貸」傾向續辦！　財長蘇建榮：須報院核定　

和泰動員萬人全台淨灘「清出11.4噸垃圾＆5萬支保特瓶」

馬英九涉賤賣國民黨產…出庭聽錄音戴「國旗口罩」亮相

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

國際熱門新聞

想當最美新娘　正妹抽脂抽到死

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

半夜聞到血腥味！他見妻拿刀輕生...3歲女慘死

繩索突斷！28歲攀岩妹急墜122m慘死

參加喪禮後返家　4兒女全變屍體

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

即／全球新冠病例「突破4000萬」

義大利日增1.7萬例創新高　南非再傳閣員確診

16顆核導彈險爆！英中尉潛艇交班喝超醉

巴基斯坦北部山崩！活埋巴士16死

北賽普勒斯總統大選　總理塔塔爾勝選

談判卡關！英國仍希望與歐盟達成協議

川粉上街遭「拳頭壓制」　主辦人門牙掉了

法數千人上街遊行　總理現身支持

更多熱門

相關新聞

法數千人上街遊行　總理現身支持

法數千人上街遊行　總理現身支持

法國教師帕蒂（Samuel Paty）因在課堂上引用有關穆斯林的諷刺漫畫，被18歲恐怖分子當街斬首後，在法國社會引起譁然，數千人於當地時間周日（18日）走上街頭，為教師及學術與言論自由發聲，喊出「教學可以，流血不行」（Teaching yes, bleeding no）的口號。

法18歲恐怖分子「斬首」教師！不知情學生曾幫忙

法18歲恐怖分子「斬首」教師！不知情學生曾幫忙

貼諷刺穆罕默德漫畫　遭學生割喉慘死

貼諷刺穆罕默德漫畫　遭學生割喉慘死

馬克宏：被斬首教師為言論自由而死

馬克宏：被斬首教師為言論自由而死

戴口罩清掃反鎖籠內！馬戲團員工遭熊攻擊亡

戴口罩清掃反鎖籠內！馬戲團員工遭熊攻擊亡

關鍵字：

法國歷史教師怕蒂俄羅斯車臣穆罕默德伊斯蘭教外籍人士驅逐

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

婚宴全是「蛋花湯+蛋炒飯」！新娘氣哭：每桌2萬

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

鬥死炩妃成大贏家！穎妃「後宮孤苦39年」乾隆超嫌棄

想當最美新娘　正妹抽脂抽到死

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面