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找妳44年！47歲美籍女「螢幕相認」南韓雙胞胎姐　媽飆淚：死而無憾

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▲▼麥卡蒂44年後，才終於透過視訊找回遠在南韓的家人。（圖／大韓民國警察廳）

▲麥卡蒂44年後，才終於透過視訊找回遠在南韓的家人。（圖／大韓民國警察廳）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓為二戰後「兒童出口大國」，許多遭棄養或走失的孤兒透過福利機構，被收養到外國重獲新生，卻往往與原生家庭斷絕緣分。然而，47歲的美籍韓裔女子麥卡蒂（Denise MaCarty）卻透過公民團體與駐外使館協助驗DNA，最後成功與分隔44年、遠在南韓的雙胞胎姐姐、媽媽透過視訊連線「重逢」相認，她以生疏的韓語喊著「媽媽」、「我愛你」，雙胞胎姐姐與媽媽看著螢幕，不禁感動到痛哭失聲。

綜合《韓聯社》、《朝鮮日報》等報導，麥卡蒂在南韓的本名為尹相愛（윤상애，漢字為戶籍謄本標示），本來出生自南韓首爾的平凡家庭，有著雙胞胎姐姐尹相姬（윤상희，漢字為戶籍謄本標示）、哥哥尹相明（윤상명，音譯）。1976年6月，當時3歲的麥卡蒂被外婆牽到南大門市場附近散步，不料卻因此走失。

▲▼麥卡蒂44年後，才終於透過視訊找回遠在南韓的家人。（圖／大韓民國警察廳）

▲雙胞胎姐姐與媽媽看到麥蒂卡後，忍不住激動落淚。（圖／大韓民國警察廳）

尹相姬、尹相明、親生母親李應淳（이응순，音譯）於本月15日，前往位於首爾市東大門區祭基洞的警察廳失蹤者家屬支援中心，隔著50吋大螢幕，與分隔兩地44年的麥卡蒂相認。

「媽媽，妳好漂亮！這簡直是一場夢！」

麥卡蒂透過翻譯表示，她以為自己是被親生父母拋棄，事後有人告訴她，當時她是因為生病住進京畿道水原市某間醫院，之後被家人拋棄，在兒童福利機構協助下，才於1976年12月被來自美國佛蒙特州的養父母領養，「我只知道我被棄養，但我根本不知道我的家人一直在尋找我，也不知道原來我有雙胞胎姐姐。」

麥卡蒂笑道，「當我接到電話時，我以為是詐騙電話。」

▲▼麥卡蒂44年後，才終於透過視訊找回遠在南韓的家人。（圖／大韓民國警察廳）

▲麥卡蒂被領養前，標記的姓名為「文成愛」。（圖／大韓民國警察廳）

麥卡蒂拿出幼年時被收養前後的照片，只見照片女童衣領前的名牌標記著「Moon Sung Ae」（문성애），顯示當時年幼的自己可能記錯自己的名字為文成愛（音譯），才會讓自己成年後尋根的過程一波三折。她表示，直到此次與原生家庭相認，才得知自己的本名為尹相愛。

雙胞胎姐姐尹相姬一見到螢幕上出現思念許久妹妹的身影，即便已相隔44年，仍能一眼認出，不禁激動落淚大喊，「我們只有髮型不同，其他都長得一模一樣啊！」；而麥卡蒂也回覆道，「我們的聲音都一樣啊！」

尹相姬回憶，妹妹麥卡蒂失蹤後，父親太過思念，終日以淚洗面、酗酒度日，最後因疾病離世。

▼雙胞胎姐姐（左）淚喊，「我們從來沒有拋棄過妳！」

尹相姬拿著數十年前印著妹妹相片的尋人啟事，脫下口罩、激動落淚道，「我好想妳！我們從來沒有拋棄妳，我們總是每天不放棄找妳！」

親生母親李應淳則是隔著螢幕比出愛心手勢，喊道「I love you」。她表示，女兒失蹤後，一家人幾十年以來嘗試過許多方法，不僅每天找遍整座南大門市場、發放尋人啟事傳單至宵禁前的最後一刻、尋遍全國育幼院，還曾拜託廣播電台與《韓國日報》協尋，甚至登上KBS電視台節目《早晨庭院》（아침마당），但都等不到消息，最後只好到南大門市場擺攤、經營韓服店，而尹相明則在市場開彩券行，期盼能邊工作、邊找尋失散的家人。

▲▼麥卡蒂44年後，才終於透過視訊找回遠在南韓的家人。（圖／大韓民國警察廳）

▲美國養父母將麥卡蒂視如己出，提供良好成長環境。（圖／大韓民國警察廳）

李應淳表示，「我40多年以來繞遍整座南大門市場，從來不曾到遠方，在妳走失的地方做起生意，看到每一個孩子走過，我都急忙瞥一眼，希望能夠找到妳。」

李應淳翻著戶籍謄本激動表示，「相愛啊！妳是我的女兒，我到今天還保留著妳在韓國的戶籍！妳看，還在呢！」

李應淳落淚道，「相愛啊，很高興妳能健康長大！如今終於能和你相認，媽媽我死而無憾了！」

李應淳也十分關心女兒在美國的成長狀況；麥卡蒂表示，美國的養父母把她照顧得非常好，提供良好的教育環境。

如今因為新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，使得雙方無法立即團圓。麥卡蒂表示，想和在南韓的家人一起煮飯、一起歡笑；而李應淳則回道，「不管妳想吃韓式炸雞、披薩、拌飯，媽媽都會想盡辦法弄給妳吃。」

▲▼麥卡蒂44年後，才終於透過視訊找回遠在南韓的家人。（圖／大韓民國警察廳）

▲麥卡蒂2016年曾入境南韓採檢DNA。（圖／大韓民國警察廳）

報導指出，麥卡蒂2016年透過公民團體「ME&KOREA」協助，前往南韓採檢DNA，母親李應淳則於2017年採檢DNA。經過一連串波折，今年1月南韓外交部、警察廳、保健福祉部聯合擴大「海外韓裔被領養人協尋家屬」制度，麥卡蒂經由南韓在美國波士頓的領事館，將DNA檢體再次寄往南韓相驗，最後南韓國家科學搜查院才終於確認兩人關係為親生母女。

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