巴林以色列簽聯合公報　4國無視阿拉伯立場！巴勒斯坦召回大使

▲巴林外長扎亞尼展示與以色列國家安全顧問本沙巴特率領的以色列代表團簽署的協議。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

以色列和巴林兩國在美國的周旋下，18日在巴林首都麥納瑪（Manama）簽署建立全面外交關係的「聯合公報」，成為繼埃及、約旦和阿聯酋後，第四個與以色列建交的阿拉伯國家，雙方未來將互設大使館及互派大使。

綜合BBC與美聯社報導，巴林外交部長札亞尼（Abdullatif al-Zayani）在簽署儀式後表示，這是開啟兩國關係新篇章的一次歷史性訪問，希望兩國未來實現解決「以色列-巴勒斯坦衝突」的和平方案，並在各個領域取得有效的雙邊合作。不過據當地媒體報導，「聯合公報」中並未提及「以巴衝突」。

▲簽署協議後，扎亞尼與本沙巴特碰肘慶賀。（圖／路透）

帶領以色列代表團前往巴林的國家安全顧問本沙巴特（Meir Ben-Shabbat）也指出，「以色列和巴林終於在今天邁開了拉近兩國關係的第一步；我們張開雙臂，被巴林熱情而熱誠地接納了。」

大多數的阿拉伯國家對以色列進行抵制，因為巴勒斯坦希望他們能統一立場，即在巴勒斯坦建立了自己的獨立國家後才與以色列建交，因此巴林此舉被巴勒斯坦人譴責「是在背後捅了他們一刀」。

除了譴責兩國外，巴勒斯坦外交部最近也召回駐巴林大使，並發表聲明指出，巴林簽署的協議嚴重傷害了巴勒斯坦人民的民族權利和阿拉伯國家的聯合行動。伊斯蘭國組織（ISIS）領袖庫來希（Abu Hamza al-Qurayshi）也罕見發表錄音指責阿聯酋和巴林。