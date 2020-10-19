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要求與川普直接對話！亞裔男持刀吊掛川普酒店16樓外牆以死相逼

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▲▼ 芝加哥川普國際酒店大廈。（圖／達志影像／美聯社）

▲芝加哥川普國際酒店大廈。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國芝加哥一名亞裔男子18日晚間以繩索吊掛在川普國際酒店大廈16層樓高的外牆上，並要求要與總統川普進行對話，否則就要用手上的刀具割斷繩索。警方獲報後隨即趕往現場與該名男子對峙，並封鎖附近區域。

根據英國《鏡報》報導，這名男子為亞裔人士，他在18日晚間6時左右，趁其他人不注意，以繩索從芝加哥川普國際酒店大廈16樓的陽台往下垂掛，整個人就這樣在大樓外牆上晃來晃去，險象環生。目擊者發現後，隨即報警處理。

待警方趕往現場後，這名男子威脅要與總統川普進行直接對話，否則將隨即切斷身上的繩索，而他的手上還握有一把刀。據悉，警方與相關人員已經抵達16樓陽台與男子進行對話，希望能勸退他。

根據目擊者表示，「陽台上和河裡的船上都有警察，不知道他一開始是怎麼爬上去的，不過已經吊在那裡一個小時了。」

川普國際酒店大廈坐落於芝加哥市中心，於2009年完工， 共有98層樓。

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